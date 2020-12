Leipzig - Julian Nagelsmann veut y croire jusqu'au bout

Troisième du groupe, le RB Leipzig a besoin d'une victoire contre Manchester United, ce mardi soir (21h), pour s'assurer d'être qualifié.

Troisième du groupe H avec 9 points au compteur, soit autant que et le , le , troisième, doit absolument s'imposer ce mardi soir (21h00) face aux Anglais pour se qualifier. Face aux Red Devils, les Allemands s'étaient pourtant lourdement inclinés à l'aller (5-0). Humiliés.

Oui mais voilà, cette débâcle sur la pelouse d'Old Trafford n'était pas forcément représentative de l'écart de niveau qui sépare les deux formations. Présent en conférence de presse, lundi, à la veille de cet affrontement, Julian Nagelsmann, l'entraîneur du RB Leipzig, assurait que beaucoup de choses ont changé depuis cette défaite.

"Il y a beaucoup de confiance dans le groupe"

"Nous avons appris du premier match. Cela nous a clairement montré que nous avions besoin d'une approche offensive différente. Ce résultat ne joue plus un rôle majeur aujourd'hui. Le contexte a changé... La situation est difficile pour Manchester car ils ont été en tête du groupe la plupart du temps et maintenant, ça se complique", a d'abord expliqué le technicien allemand, qui sait son équipe capable de faire vaciller les plus grands d'Europe, elle qui reste sur un match nul spectaculaire à l'extérieur face au Bayern (3-3).

"Après un match à l'extérieur à Munich où nous avons inscrit trois buts, il y a beaucoup de confiance dans le groupe, et la confiance est primordiale dans un match de ce type. Nous devons faire preuve de courage. Nous voulons vraiment, vraiment atteindre la phase à élimination directe", a ensuite assuré Julian Nagelsmann, déterminé.

Demi-finaliste de la Ligue des Champions la saison dernière, Leipzig se qualifiera à coup sûr pour les huitièmes de finale avec une victoire. Un match nul pourrait également suffire, à condition que le PSG s'incline à domicile contre . En face, Manchester United peut se contenter de partager les points.