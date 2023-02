Leipzig : France, intérêt du PSG...les confessions de Mohamed Simakan

Le latéral droit du RB Leipzig s'est confié sur ses ambitions et sa décision de ne pas rejoindre le PSG l'été dernier.

Titulaire dans le couloir droit du RB Leipzig cette saison, Mohamed Simakan a vu son nom être murmuré comme une possible solution en équipe de France où le poste d'arrière droit est assez dépourvu, encore plus avec le désir de Benjamin Pavard de ne plus jouer à ce poste. Dans une interview accordée à Canal Plus, Mohamed Simakan n'a pas caché son ambition d'évoluer dans un futur assez proche en équipe de France.

"L'équipe de France, c'est un objectif"

"Ce qui m'a permis d'arriver jusqu'ici c'est ma grinta. J'aime beaucoup défendre. Certains défenseurs aiment attaquer, moi j'aime bien défendre. Mon poste ? Je suis un défenseur polyvalent. Je suis central de formation, mais aujourd'hui je n'ai plus de préférence entre défenseur central et latéral droit. C'est vrai qu'au début c'était compliqué, ce n'est pas les mêmes courses, la même posture, les mêmes efforts, mais il y a certaines qualités à exploiter en tant que latéral. Je vais assez vite et je peux répéter ces courses", a expliqué le défenseur du RB Leipzig.

"Aujourd'hui, je peux affirmer que je suis central et latéral droit. Que ce soit Pavard, Koundé ou Disasi, ils jouent latéral droit, mais ce sont des centraux de formation, autant que moi. Je me dis simplement par rapport à ça qu'il y a une place à prendre en équipe de France. Si j'arrive à être performant, ce n'est pas de la chance, c'est aussi grâce à mes qualités. A moi de montrer encore plus que je vais aller chercher une place en équipe de France. C'est un de mes objectifs d'y être", a lancé Mohamed Simakan.

"Je n'étais pas prêt à partir de Leipzig"

L'été dernier, le défenseur du RB Leipzig était dans le viseur du PSG en fin de mercato après l'échec de la piste Skriniar : "Le Paris Saint-Germain a beaucoup parlé avec mes agents l'été dernier pour voir les solutions qu'il était possible de trouver. Ils ont montré un gros intérêt pour moi. Ils voulaient savoir ce que j'en pensais. Le PSG est un très grand club français. Est-ce que je suis heureux ? Je suis à Leipzig, je joue le championnat, la Coupe, la C1, je suis dans un club où je peux être mis en avant devant le monde entier".

"Donc je me suis dit pourquoi partir si je ne suis pas prêt à partir. Je n'avais fait qu'un an à Leipzig et il fallait que je continue à prouver et que je confirme. C'est le plus important. Est-ce que le PSG est encore d'actualité ? Je ne sais pas du tout, il faudrait demander à mes agents. Je ne pense pas parce que je n'ai plus rien entendu par rapport au PSG depuis cet été", a ajouté Mohamed Simakan.

Au moment d'expliquer son choix de rejoindre l'Allemagne lorsqu'il a quitté Strasbourg, le défenseur français a tenu une explication rationnelle : "Je suivais Leipzig, je savais que c'était un très bon club allemand, l'un des meilleurs clubs allemand. J'ai vu comment ça se passait là-bas pour les Français, le fait qu'ils étaient en réussite. J'ai aussi eu une discussion avec l'entraîneur de l'époque, Julian Nagelsmann, qui m'a dit ce qu'il attendait de moi, qui m'a dit ce qu'il voulait faire de moi. Je n'ai pas eu à réfléchir, il fallait que j'aille à Leipzig".