Leicester - Manchester United (0-2), mission accomplie pour les Red Devils

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a composté son ticket pour la Ligue des Champions en dominant Leicester lors de la dernière journée (2-0).

Après un an d’absence, retrouve la plus belle des compétitions européennes. Les Red Devils ont bouclé l’exercice 2019/2020 à la 3e place du classement. Pour remplir leur objectif, ils se devaient d’assurer le nul ce dimanche sur la pelouse de Leicester (5e). Ils ont fait mieux ; ils l’ont emporté 2-0 et assuré ainsi le strapontin pour la C1.

Vardy a fait trembler les Red Devils

Au King Power Stadium, les débats ont longtemps été équilibrés. Pendant un court moment en début de seconde période, les Foxes ont même pris l’ascendant et cela a débouché sur une tête de Jamie Vardy, qui a fini sur la transversale (60e). Une alerte qui a fait parcourir un grand frisson dans le camp mancunien, mais sans conséquence sur le score. Et c’était la meilleure opportunité du match pour la bande à Brendan Rodgers.

Après avoir raté le coche devant, Leicester a dû céder derrière. A la 70e minute, et alors qu’ils pensaient tenir le nul le plus longtemps possible pour éventuellement surprendre leurs opposants, les locaux ont concédé un pénalty. Anthony Martial a été déséquilibré dans la surface. Pour transformer la sentence c’est Bruno Fernandes qui s’est avancé. L’homme du renouveau mancunien ne s’est pas manqué et a pris Kasper Schmeichel à contre-pied (71e).

14 – Manchester United’s penalty at Leicester is their 14th spot-kick of the season, the most one side has ever won in a single campaign in the competition. Typical. pic.twitter.com/3yAuD9xHVp — OptaJoe (@OptaJoe) July 26, 2020

MU tout en maitrise

Sans être flamboyant, mais en faisant preuve d’une excellente gestion des évènements, MU a assuré l’essentiel. En prenant l’avantage à vingt minutes du terme, les visiteurs se sont évités une fin de rencontre stressante. Leicester, de son côté, a bien essayé de jouer son va-tout vers la fin, avec l’incorporation d’un attaquant supplémentaire (Gray). Sans réussite. Le mur mancunien était infranchissable. Avant le coup de sifflet final, United s'est même offert le luxe de doubler la mise. Jesse Lingard signait son tout premier but de la saison, en exploitant une relance manquée de Schmeichel.

Avec ce résultat, MU termine donc sur le podium de la PL. Peu de monde aurait parié dessus à la fin de la phase aller du championnat. Les Red Devils ont su retrouver le premier plan du football anglais au prix d’un remarquable redressement et d’une longue série de matches sans défaite. Avec , City et , ils représenteront l’ en Ligue des Champions la saison prochaine. Leicester, pour sa part, se contentera de la .