Leicester - Maddison revient sur sa traversée du désert

Il était brillant avec les Foxes, puis il n'a cessé de décevoir. Resté muet pendant près de huit mois, James Maddison est enfin de retour en forme.

Le milieu de terrain de Leicester, James Maddison, a déclaré qu'il avait traversé la période la plus "difficile" de sa carrière, mais il pense qu'il est en train de revenir à son meilleur niveau après avoir marqué contre Brentford dimanche. Le joueur de 24 ans n'avait plus marqué depuis huit mois avant d'inscrire le but de la victoire dans l'ouest de Londres, période pendant laquelle il a été écarté de l'équipe et a lutté contre un problème de hanche. Enfin, l'optimisme est de retour concernant l'international anglais.

Maddison a conclu une contre-attaque rapide à 14 minutes de la fin de la rencontre pour sceller une belle semaine pour Leicester, qui comprend également la victoire du week-end dernier contre Manchester United (4-2) et la victoire en Europa League sur le terrain du Spartak Moscou. Il s'agit également d'un retour en forme opportun pour Maddison, qui avait été écarté après la défaite du mois dernier à Brighton. Il a retrouvé sa place dans le onze de départ lors de la victoire contre Man Utd grâce à une discussion.

"Comme si j'avais retrouvé mon assurance"

"Cela a probablement été la période la plus difficile de ma carrière. Les gens de l'extérieur ne connaissent pas ma vie et je suis mon propre plus grand critique. Si j'ai fait un mauvais match, je le revois tout de suite. Je suis très critique envers moi-même. Les buts et les passes décisives en font partie, mais il s'agit de bien jouer, au niveau dont je sais que je suis capable. J'ai eu une bonne discussion avec le manager et je lui ai dit que je manquais un peu de confiance. C'est la première fois que j'ai pu lever les mains et dire cela, car cela vous met dans une position un peu vulnérable, mais j'ai été honnête", a raconté le milieu offensif, qui ne regrette pas d'en avoir parlé à son coach.

"Lors des derniers matchs, je me suis senti plus moi-même, comme si j'avais retrouvé mon assurance. Parfois, on peut trop penser aux choses", a ensuite ajouté le joueur des Foxes. Les matches se succèdent à un rythme effréné pour Leicester, avec une rencontre de Carabao Cup contre Brighton mercredi. Les Foxes accueilleront ensuite Arsenal au King Power Stadium en Premier League samedi, avant un autre match à domicile contre le Spartak Moscou en Europa League le 4 novembre. Chargé.