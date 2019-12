Leicester City s’offre un record

n’en finit plus de de surprendre dans le championnat anglais. L’équipe surprise de ce début de saison est allée chercher ce dimanche sa 12e victoire de l’exercice, et il s’agit aussi de sa huitième d’affilée. Un record !

En effet, jamais dans leur histoire, les Foxes n’avaient réussi à aligner autant de succès de rang, y compris lors de la saison du titre en 2015/16. C’est dire la portée de l’exploit et qui pourrait bien déboucher sur quelque chose de glorieux en mai prochain.

8 - Leicester City have now won their last eight games in a row – their best-ever winning run in their top-flight history. Classy. #AVLLEI pic.twitter.com/88LXTmzj5G