Leicester - Avec Wesley Fofana, Brendan Rodgers est "un papa poule"

Transféré à Leicester l'été dernier, l'ancien de l'ASSE est en pleine progression, notamment grâce au soutien sans faille de son entraîneur.

Pur produit du centre de formation de l'AS Saint-Etienne, Wesley Fofana, 20 ans seulement, a déjà tout d'un futur grand. Déjà largement au-dessus de la mêlée dans le Forez, le défenseur central français impressionne Outre-Manche, sous les couleurs de Leicester, qu'il a rejoint l'été dernier contre la coquette somme de 40 millions d'euros.

Solide dans les duels, impérial dans les airs et toujours concentré, le natif de Marseille a des qualités qui ne laissent pas indifférent Brendan Rodgers, lequel n'a pas hésité à faire de lui un titulaire indiscutable cette saison, aussi bien en Premier League qu'en Ligue Europa. Si son ascension est évidente, son départ a beaucoup fait parler à l'ASSE.

"Directement, j’avais adhéré au projet, je voulais venir"

Wesley Fofana a en effet vécu une fin d'aventure compliquée chez les Verts, mais il ne regrette pas son choix. L'international espoirs est heureux sous les ordres de Brendan Rodgers, avec lequel il est très proche. "J’avais discuté avec lui avant de venir, quand on était en négociation entre Leicester et l’ASSE. Directement, j’avais adhéré au projet, je voulais venir", a d'abord expliqué le défenseur central, dans un entretien accordé à Canal+. Dès la prise de contact, Brendan Rodgers a été particulièrement bienveillant.

"Il m’avait parlé de façon cash, il m’avait clairement dit les choses, que j’étais un jeune joueur, qu’il me voulait et qu’il voulait me faire grandir, qu’il n’allait pas me faire de cadeau et que c’était à moi de prendre ma place. Ici, il est tout le temps derrière moi. On va dire que c’est un papa poule", a ensuite reconnu l'ancien Vert sur le chaîne cryptée.

Orpheline de son jeune crack, la défense de l'AS Saint-Etienne est moins hermétique cette saison. Ce qui explique en grande partie les difficultés stéphanoises au classement. Pointant à la 13ème place de la Ligue 1, le club du Forez n'a toujours pas assuré son maintien, mais s'est donné un bol d'air grâce à sa victoire face à Bordeaux (4-1).