L’Egypte s’impose sans Salah

L’Egypte est enfin lancée en éliminatoires de la CAN. Après deux nuls consécutifs, la sélection la plus titrée du continent africain a validé son premier succès lors de la réception du (1-0).

Face aux Eperviers, les Pharaons l’ont emporté sur le plus petit des écarts. L’unique réalisation fut l’œuvre de Mahmoud Attia à la 54e minute, sur un service de Mohamed Elneny, le joueur d’ .

A noter que l’Egypte a disputé ce match sans sa star Mohamed Salah, testé positif au Coronavirus. Le buteur de manquera aussi la seconde manche à Lommé dans trois jours.

Avec ce succès étriqué, les Pharaons s’emparent de la tête de leur poule, à égalité de point des Iles (5 points). La qualification pour la phase finale est cependant encore loin d’être acquise.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world