Légende du club, Frank Lampard veut aider les nouveaux propriétaires de Chelsea

Frank Lampard insiste sur le fait qu'il "connaît le club" et qu'il est prêt à partager ses conseils avec les propriétaires de Chelsea.

La légende des Blues a fait un retour fracassant à Stamford Bridge pour son deuxième mandat en tant que manager du club jusqu'à la fin de la saison, après que Graham Potter ait été remercié à la suite d'une série de mauvais résultats. L'ancien milieu de terrain a passé 13 ans au club en tant que joueur et a affirmé qu'il pouvait conseiller la direction "pour trouver la bonne voie" car il "connaît le club".

"Les conversations que j'ai eues avec les décideurs et les personnes qui dirigent le club ont toutes été très positives. Vous comprenez que le club a une vision et veut aller de l'avant. Bien sûr, il s'agit de personnes qui travaillent dans la bonne direction, qui collaborent, qui discutent et qui essaient de trouver la bonne voie. C'est l'impression que j'ai eue en venant ici", a-t-il déclaré aux journalistes.

"Bien sûr, pour le moment, nous sommes dans une position où cela fait partie du processus. C'est très bien. Je ne cesse de répéter la même chose, mais je suis prêt à jouer mon rôle dans ce processus et je serai très honnête et ouvert avec tout le monde. Je connais le club, je pense que c'est un avantage d'entrer dans ce rôle maintenant."

Lampard a été licencié par Chelsea en 2021 après une mauvaise série de résultats et son passage à Everton s'est également terminé sur une note amère en janvier dernier après une série de 10 matches sans victoire.

Le manager a admis qu'il avait envie de faire ses preuves au plus haut niveau et qu'il restait un élément d'"ego professionnel" derrière son retour dans le sud-ouest de Londres.

Et l'intéressé de poursuivre : "Est-ce que vous pensez qu'Antonio Conte est un mauvais manager alors qu'il vient de quitter Tottenham ? Est-ce que vous pensez que Thomas Tuchel est un mauvais manager quand il quitte Chelsea ? Je pense que la réalité est toujours au milieu. Nous le voyons et cela change beaucoup", a-t-il poursuivi.

"Je comprends votre point de vue, et aussi d'un point de vue égoïste, je veux faire de mon mieux pendant cette période parce que j'ai un ego professionnel et je veux être le meilleur possible.

"Je le vois, je le sens, mais je ne peux pas le contrôler. Je comprends votre point de vue. Je veux être aussi bon que possible. Je veux ce sentiment. Je veux avoir le sentiment de diriger ici, de gagner des matches parce qu'il n'y a rien de mieux. Il n'y a aucun doute à ce sujet. C'est pour cela que je suis ici."

Lampard espère commencer sur une note positive lorsque Chelsea affrontera les Wolves à Molineux samedi.