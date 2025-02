Leganes - Real Madrid : Où regarder le match, streaming, TV et compos probables

Leganes vs Real Madrid

Le Real Madrid se déplace à Leganes en quarts de la Coupe du Roi. Un match piège pour les Merengues face à une équipe prête à créer la surprise.

Le Real Madrid veut rebondir après sa défaite en Liga

Après leur revers face à l’Espanyol en championnat, les hommes de Carlo Ancelotti doivent se ressaisir pour éviter une nouvelle déconvenue. Malgré leur statut de favoris, les Merengues savent qu’ils devront se méfier d’un adversaire combatif, surtout dans une compétition où les surprises sont fréquentes. Leur parcours en Coupe du Roi a commencé sur une note impressionnante avec une large victoire contre Deportivo Minera (5-0), suivie d’un succès plus compliqué face au Celta Vigo (5-2 après prolongation).

Déjà vainqueurs 3-0 à Butarque en novembre dernier, grâce à des buts de Kylian Mbappé, Federico Valverde et Jude Bellingham, les Madrilènes espèrent rééditer cette performance et valider leur ticket pour les demi-finales. Avec un Clasico et un derby madrilène en vue, ce quart de finale sera aussi un test important pour le leader de la Liga. Notons que Kylian Mbappé sera préservé par son entraineur pour cette partie. Le Français va pouvoir souffler après avoir enchainé les matches.

Leganes rêve d’un nouvel exploit

Leganes, actuellement 16e en Liga, a déjà prouvé qu’il pouvait bousculer les gros. Son parcours en Coupe du Roi a été semé d’embûches, mais les Pepineros ont montré du caractère en battant Cartagena (2-1) et Almeria (3-2) lors des tours précédents. Malgré une dynamique en dents de scie et une récente défaite contre le Rayo Vallecano (0-1), ils espèrent s’inspirer de leur exploit en 2018, lorsqu’ils avaient éliminé le Real Madrid en quarts de finale.

Si l’équipe de Borja Jimenez a perdu quatre de ses cinq derniers matchs à domicile, elle pourra compter sur son public et son engagement défensif pour poser des problèmes aux Madrilènes. Mais face à un Real revanchard et en quête d’un nouveau trophée, la mission s’annonce extrêmement compliquée.

Voici tout ce que vous devez savoir sur comment regarder, y compris le canal TV, les détails du streaming et plus encore.

Horaire et lieu du match Leganes - Real Madrid ?

La rencontre entre Leganes et le Real Madrid sera à suivre ce mercredi à partir de 21h00 sur la chaine L'Equipe. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la chaine L'Equipe Live Foot.

D'autres chaines diffusent cette partie à l'étranger. Au Portugal, c'est la Sport TV 1 qui retransmet la partie. Aux Pays-Bas c'est Ziggo Sport qui a les droits et au niveau local c'est TVE. Et si vous êtes dans l'Afrique francophone (hors Maghreb), le match est proposé sur Canal+ Sport Afrique. Dans la région MENA, le duel est diffusé sur la chaine saoudienne SSC Sports. Le match est aussi proposé en streaming sur l'application Shahid. Des chaines et applis qui peuvent être visibles en France grâce à un VPN.

Comment regarder partout avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et coup d'envoi Leganes vs Real Madrid

Le match de la Copa del Rey entre Leganes et le Real Madrid se jouera à l'Estadio Municipal de Butarque à Leganes, Espagne.

Il débutera à 21h00, heure française ce mercredi 5 février.

Infos des équipes et groupes

Infos de l'équipe de Leganes

Les hôtes sont toujours sans Enrique Franquesa, qui reste à l'écart en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur subie en novembre. Pendant ce temps, Seydouba Cisse l'a rejoint à l'infirmerie après une blessure aux ischio-jambiers lors de la défaite de vendredi contre Rayo. Renato Tapia, qui a remplacé Cisse à la 23e minute, devrait maintenant débuter le match de coupe.

Le défenseur Jorge Gonzalez est disponible pour la sélection malgré son récent carton rouge contre Rayo, car sa suspension ne s'appliquera que dans les matchs de La Liga.

Infos de l'équipe du Real Madrid

Dans le camp du Real Madrid, Dani Carvajal et Eder Militao restent à l'écart, tandis que Eduardo Camavinga demeure incertain après avoir manqué les cinq derniers matchs en raison d'un problème aux ischio-jambiers. Ancelotti sera également contraint de réorganiser sa défense suite à la blessure aux ischio-jambiers de Antonio Rudiger lors de la défaite de samedi contre l'Espanyol, ce qui devrait l'écarter pendant environ trois semaines. Kylian Mbappé sera aussi absent, mais c'est plus par précaution en vue des prochaines échéances.

Raul Asencio, qui a remplacé Rudiger à la 15e minute au RCDE Stadium, devrait s'associer à Aurelien Tchouameni en défense centrale pour ce match de coupe. Dans les buts, Andriy Lunin est susceptible de conserver sa place après avoir joué dans les deux premiers matchs de Copa del Rey des Blancos.

Avec des affrontements cruciaux contre l'Atletico Madrid et Manchester City à l'horizon, Ancelotti pourrait choisir de faire tourner son effectif. Ferland Mendy, Luka Modric, et Brahim Diaz font partie de ceux qui pourraient être intégrés dans l'équipe de départ alors que le Real Madrid cherche à maintenir ses ambitions de trophées en vie.

