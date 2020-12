Leeds United – Marcelo Bielsa ne dévoilera plus ses compositions d'équipe à l'avance

Nos confrères de l'agence Reuters rapportent que Marcelo Bielsa, l'entraîneur de Leeds, a décidé dorénavant de ne plus communiquer à l'avance les noms des joueurs figurant dans son XI de départ.

Cela fait suite à la polémique déclenchée après sa conférence de presse d'avant-match pour Leeds- . Un journaliste avait demandé au célèbre entraîneur argentin s'il pouvait annoncer les noms des deux défenseurs centraux titularisés pour affronter les Hammers. Marcelo Bielsa avait alors surpris son auditoire en dévoilant le nom des onze titulaires.

Reporter: Are you going to keep West Ham guessing?



Marcelo: No, here's my Starting XI... pic.twitter.com/xoCGD4JvyU