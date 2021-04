Leeds - Llorente choqué par Bielsa : "Vous ne réalisez pas à quel point il est différent"

Le défenseur espagnol connaissait l'approche différente de Marcelo Bielsa avant de s'engager à Leeds, mais il a tout de même été choqué à son arrivée.

Le défenseur de Leeds, Diego Llorente, admet que les séances d’entraînement sous Marcelo Bielsa ont été un "choc", mais pense que l’approche de l'entraîneur continuera à donner des résultats positifs sur le terrain. L'international espagnol a rejoint le club du Yorkshire l'été dernier dans le cadre d'un transfert de 25 millions d'euros.

Arrivé en provenance de la Real Sociedad, il devait aider à Leeds à préparer au mieux sa première saison en Premier League depuis 16 ans. Quelques mois plus tard, les hommes de Marcelo Bielsa sont presque certains de rester dans l'élite la saison prochaine étant donné qu'ils sont actuellement 11e avec 39 points au compteur.

Et Diego Llorente est optimiste quant à leurs chances de continuer à progresser l'année prochaine sous la direction de l'Argentin. Les méthodes non conventionnelles de Bielsa sont bien connues, mais Llorente dit que rien n’aurait pu le préparer à son premier jour d’entraînement sous la direction de l’ancien patron de l’Argentine et du Chili.

"Au début, c’est un choc car sa méthodologie est si différente"

"Pour être honnête, les gens m'avaient parlé de Bielsa, mais tant que vous ne jouez pas pour lui, vous ne réalisez pas à quel point il est différent dans de nombreux aspects de l'entraînement", a-t-il déclaré au Guardian. "Au début, c’est un choc car sa méthodologie est si différente", s'est insurgé le défenseur ibérique.

"Il y a certains exercices qui sont très analytiques, qui décrivent certains moments spécifiques dans les matches qui, en raison de notre style de jeu, se répètent souvent. Les mouvements que vous devriez faire hors du ballon, la façon dont vous soutenez l'homme libre, l'aide que vous apportez à vos coéquipiers. C’est très spécifique".

"Cette méthodologie est frappante par rapport aux approches plus générales auxquelles vous avez été habitué, mais lorsque vous faites ces exercices et que vous constatez qu’en 90 minutes, cette situation exacte se répète 10 ou 20 fois, vous réalisez pourquoi nous travaillons de cette façon", ajoute Diego Llorente, choqué.

"Vous comprenez pourquoi nous faisons les choses différemment, que chaque exercice a un sens et peut être directement transféré sur le terrain. Vous commencez à comprendre cela, c'est à ce moment-là que vous réalisez à quel point il est spécial", a enfin estimé l'Espagnol. Un de plus qui n'est pas resté indifférent face à El Loco.