Le brassard jeté par Ronaldo vendu une FORTUNE !

Le fameux brassard jeté par Cristiano Ronaldo cotre la Serbie vendu une fortune pour aider un enfant malade.

On l'avait traité de diva et menacé de le sanctionner. On lui avait reproché de ne pas être un leader, pas un meneur d'hommes. Un meneur, peut-être pas, mais un sauveur, oui.

Le fabuleux destin du brassard jeté à terre par Cristiano Ronaldo

Car oui, le brassard de capitaine jeté par Cristiano Ronaldo à terre par dépit, lors de Serbie-Portugal, a été vendu 64.000 euros. Cette grosse somme va aider au financement d'un traitement pour un bébé de six mois atteint d'une maladie rare.

Cet enfant, le petit Gavrilo Djurdjevic, atteint d'amyotrophie spinale, va voir cette petite fortune aider financement au traitement de cette maladie rare. Le coût du traitement est estimé à plus de deux millions d'euros.

C'est un acheteur anonyme et qui a souhaité le rester qui a investi cette somme sur cet artefact rare, voire unique.

D'aucun argueront que le vrai héros dans l'histoire, c'est le pompier Djordje Vukicevic, présent au stade lors du match, et qui a contacté une chaîne sportive régionale dans l'idée de le mettre aux enchères.

L'article continue ci-dessous

L'arbitre du match est aussi un héros à sa façon, lui qui a réussi à énerver Cr7 en lui retirant un but parfaitement valide.

Le brassard était aux enchères jusqu'à vendredi matin sur le site limundo.com.

L'amyotrophie spinale est une maladie neuromusculaire avec une évolution progressive vers une paralysie ou un décès.