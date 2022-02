Leboeuf charge furieusement Zouma

L’ancien international français Frank Leboeuf a été dégouté par l’acte dont s’est rendu auteur son compatriote Kurt Zouma et il ne s’est pas gêné pour le faire savoir.

L’arrière de West Ham a maltraité son chat domestique, en lui donnant des coups de pied et le tout sous les yeux de ses enfants. Une vidéo qui a été filmée et rendue publique par The Sun. Cela a valu à l’intéressé des critiques de toutes parts, mais aussi une forte amende de la part de son club. L’ancien stéphanois s’est aussi vu retirer ses chants par l’association chargée de la protection des animaux au Royaume Uni.

La cruauté dont a fait preuve Zouma n’a pas uniquement fait scandale en Angleterre. En France aussi on a été choqués par son comportement. Si certains ont cherché à le défendre, à l’instar de Christophe Lollichon, la majorité de ceux qui ont réagi dans les médias l’ont sévèrement condamné. Ça a été le cas notamment de son sélectionneur national, Didier Deschamps.

Un autre ancien champion du monde tricolore a donné son avis sur le sujet, en la personne de Frank Leboeuf. Dans une vidéo diffusée sur Instagram, ce dernier a même vivement admonesté le joueur des Hammers. Il l’a même fait en deux langues, en anglais puis en français.

Zouma, « que caches-tu derrière ton sourire ? »

Dans la langue de Sheakspeare, il a d’abord lâché : « Kurt, qu’est-ce que tu as fait ? T’as craqué ou quoi ? Depuis hier, je suis dévasté. Je ne comprends pas… Tu as joué à Chelsea, on avait le même numéro, on s’est parlé, je pensais que tu étais un mec bien mais c’est quoi ça ? Qu’est-ce que tu caches sous ton sourire ? Ça ne va pas là ! Tu ne touches pas aux animaux ! Tu ne mets pas des coups de pieds à un animal ! C’est comme si tu frappais un enfant ! Ça ne va pas du tout mec, il faut que tu te reprennes, il faut qu’on t’enlève tes chats, là ! »

Leboeuf a ensuite poursuivi en français avec des propos tout aussi acerbes. « Kurt, qu’est-ce que tu as fait ? T’as craqué ou quoi ? Depuis hier, je suis dévasté. Je ne comprends pas… Tu as joué à Chelsea, on avait le même numéro, on s’est parlé, je pensais que tu étais un mec bien mais c’est quoi ça ? Qu’est-ce que tu caches sous ton sourire ? Ça ne va pas là ! Tu ne touches pas aux animaux ! Tu ne mets pas des coups de pieds à un animal ! C’est comme si tu frappais un enfant ! Ça ne va pas du tout mec, il faut que tu te reprennes, il faut qu’on t’enlève tes chats, là ! »

Des déclarations qui doivent résonner fort dans la tête de Zouma. Espérons pour lui qu’il en retienne la leçon.

A noter que le frère de Zouma, Yoan, celui qui avait filmé la fameuse séquence, a été suspendu par son club ce jeudi. Il évolue au Dagenham & Redbridge FC, une formation de cinquième division.