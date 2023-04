Le voeu du président de l'Atlético Madrid concernant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont marqué l'histoire du football mondial et ont laissé leur empreinte en Liga.

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi n'ont jamais été épargné par les rumeurs tout au long de leur carrière. S'ils sont restés pendant très longtemps au Real Madrid et au FC Barcelone, le Portugais et l'Argentin ont quitté leur "cocon" ces dernières années et ont du mal à s'établir ailleurs.

Messi plus proche que jamais du Barça

De nombreuses spéculations suggèrent que Lionel Messi, sept fois Ballon d'Or, pourrait revenir en Espagne cet été. Alors que son contrat avec le Paris Saint-Germain prend fin au mois de juin et qu'une prolongation de contrat ne semble pas à l'ordre du jour, le champion du monde 2022 est fortement lié à un transfert au FC Barcelone.

L'icône du Real Madrid, Ronaldo, qui compte cinq Ballons d'or à son palmarès, n'a que peu de chances de revenir en Liga de sitôt, puisqu'il bénéficie du contrat le plus lucratif du football mondial avec le club saoudien d'Al-Nassr, toutefois, tout ne se passe pas comme prévu en Arabie Saoudite.

Pas la vie en rose pour CR7 en Arabie Saoudite

Sportivement, l'équipe de Cristiano Ronaldo n'est pas au sommet de son championnat ce qui agace fortement l'international portugais et il a également été ciblé à de nombreuses reprises par des supporters et a même fait l'objet d'une pétition d'une avocate pour qu'il quitte le pays suite à un geste jugé obscène.

Un retour en Liga est-il d'actualité pour le Portugais ? Pas forcément. Pourtant, Enrique Cerezo, le président de l'Atlético Madrid, club avec lequel CR7 a été lié dans la presse avant de rejoindre l'Arabie Saoudite, estime que les deux grands noms de l'histoire ont encore beaucoup à offrir au plus haut niveau.

Il a déclaré aux journalistes lors d'un événement organisé au Real Club Tenis Barcelona : "Je pense que ce serait fantastique si Lionel Messi revenait en Liga, tout comme Cristiano Ronaldo. Les deux jouent encore et ce serait fantastique qu'ils reviennent". Reste à savoir qui serait prêt à accueillir le Portugais pour que ce voeu se réalise.

Le Barça, qui se rapproche du titre de champion de Liga cette saison, a admis avoir sondé les représentants de Messi au sujet d'un retour au Camp Nou, mais aucune discussion formelle n'a eu lieu et le vainqueur de la Coupe du monde 2022 n'a pas encore fait de déclaration publique sur ses intentions futures. Lionel Messi a déjà inscrit 672 buts pour le FC Barcelone en 778 apparitions sous le maillot catalan, ce qui lui a permis de remporter 10 titres de Liga et quatre Ligues des champions.