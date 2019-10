Le vibrant hommage de Claude Puel à Vichai Srivaddhanaprabha

L'entraîneur de l'ASSE a terminé sa conférence de presse par la lecture d'une lettre dédiée à l'ancien président de Leicester, décédé il y a un an.

Ce samedi, c'est avec le coeur lourd que Claude Puel s'est présenté en conférence de presse à l'Etrat, le centre d'entraînement de l'AS Saint-Etienne. Et pour cause, si l'entraîneur des Verts a d'abord évoqué la rencontre qui attend les siens face à Amiens ce dimanche (17h00), le technicien a conclu sa conférence de presse en lisant une lettre à la mémoire de Vichai Srivaddhanaprabha, son ancien président à , décédé le 27 octobre 2018 dans un crash d'hélicoptère.

"Ce 27 octobre sera un jour si particulier pour Leicester et moi-même. Un jour mêlé de tristesse et d'admiration. Il y a un an, la disparition du président Vichai Srivaddhanaprabha nous a laissés orphelins. Il avait conquis un club, une ville et des milliers de supporters, lesquels formaient avec lui une seule famille. Il était un mécène au grand coeur", a confié l'ancien entraîneur des Foxes, le visage marqué par cette tragédie survenue il y a un an.

"Un an après, je songe encore à tout ce qu'il a construit"

"Il a donné à Leicester City une force incroyable tout en respectant l'authenticité et les valeurs du club qu'il a présidé avec élégance. Il a montré aux joueurs et aux fans que rien n'était impossible. Il incarnait l'espoir de succès. Seul le destin l'a vaincu (...) Un an après, je songe encore à tout ce qu'il a construit, à tout le bien qu'il a répandu autour de lui mais aussi à la fierté qu'il a rendue à Leicester", a ajouté Claude Puel, non sans une certaine émotion.

Une chose est sûre, malgré la vive douleur que cet épisode a engendré, Leicester a su repartir de l'avant pour faire honneur à son ancien président. Ainsi, les Foxes sont actuellement troisièmes de , et restent sur une victoire historique face à (0-9).