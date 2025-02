Le vestiaire du Real Madrid furieux

Ces dernières semaines, le Real Madrid a été de plus en plus frustré par les arbitres de la Liga, évoquant diverses décisions défavorables.

Leur mécontentement s'est à nouveau intensifié samedi lors du match nul 1-1 à Osasuna, le carton rouge infligé à Jude Bellingham en première mi-temps ayant été le sujet de discussion majeur.

Bellingham a été expulsé pour avoir prétendument insulté l'arbitre José Luis Munuera Montero, bien qu'il ait nié ces faits, invoquant une erreur de traduction de la part de l'arbitre. Carlo Ancelotti a également soutenu son joueur, et il est probable qu'un appel soit interjeté par le Real Madrid dans les prochains jours. Le penalty accordé à Osasuna après une faute d'Eduardo Camavinga sur Ante Budimir en deuxième mi-temps a également suscité des mécontentements.

Le club lui-même a fait connaître sa colère ces dernières semaines après les cartons non rouges et les penaltys controversés accordés contre l'Espanyol et l'Atlético de Madrid. Ils ont récemment envoyé une lettre très virulente à la Fédération espagnole de football dans laquelle ils critiquaient l’arbitrage, et après le match contre Osasuna, leur colère semble n’avoir fait que croître.

Diario AS a publié un rapport contenant des informations provenant du vestiaire du Real Madrid, dans lequel plusieurs joueurs affirment que « les arbitres nous escroquent ». Ils ont également une « désaffection envers la Liga » à la suite de ces récents incidents, et comme le club lui-même, ils ne sont pas satisfaits du Comité technique des arbitres (CTA).

Les joueurs ont également affirmé que les récentes controverses étaient des « tergiversations classiques » contre le Real Madrid. En attendant, le fait que l’Atlético de Madrid n’ait pas pu les dépasser pour prendre la première place de la Liga « n’a pas été considéré comme une consolation ».

Il sera intéressant de voir si le Real Madrid va prendre d’autres mesures pour exprimer sa frustration et son mécontentement, après avoir envoyé cette lettre à la Fédération il y a un peu moins de deux semaines.