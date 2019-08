Le très beau geste d'Everton envers Kean et sa maman

Les dirigeants d'Everton ont fait preuve d'une grande classe en offrant un présent à la maman de Moïse Kean.

Moise Kean est la recrue phare d' FC. Et, il a été traité comme tel. En ce début de semaine, l'attaquant international italien a eu droit à un remarquable accueil au sein de sa nouvelle maison. Ses nouveaux dirigeants lui ont déroulé le tapis rouge. Et, ils ont aussi gâté sa maman, qui était venue assister à la conférence de presse de présentation.

Kean a reçu un maillot floqué de son nom et du numéro 27 dans le dos. Et, pour ce qui est de sa maman, elle a hérité de la même tunique, mais avec l'inscription "Mami". Un geste qui lui a fait énormément plaisir et elle s'est montrée très reconnaissante envers ses hôtes.

En décernant ce cadeau, Michael Brands, le directeur sportif d'Everton, a déclaré à madame Kean : "Je sais que c'est sûrement la personne la plus importante de votre vie (...) Nous prendrons soin de votre fils et j'espère vous voir souvent.»

Pour rappel, Kean a été recruté contre une somme de 40M€ par les Merseysiders. Après la belle réception à laquelle lui et sa famille ont eu droit, il s'est dit très motivé pour jouer au plus vite et marquer le plus de buts possible avec sa nouvelle équipe. Il pourrait faire ses débuts avec la formation de Marco SIlva dès samedi contre (1e journée de PL).