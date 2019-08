Mercato - Moise Kean s'engage à Everton pour 40M€

Attendu depuis plusieurs jours, le transferts du jeune attaquant de la Juventus vers la Premier League est désormais officiel.

a annoncé ce dimanche la signature de Moise Kean, le jeune attaquant très prometteur de la pour un transfert pouvant aller jusqu'à 40 millions d'euros avec les bonus. L'international italien s'est engagé pour cinq saisons avec le club de .

Kean s'est révélé la saison passée avec les Bianconeri, inscrivant six buts en 13 apparitions en et en étant sélectionné pour la première fois avec la Squadra Azzura au printemps dernier.

"Je suis très fier et honoré de porter le maillot d'Everton. Je donnerai le meilleur avec cette équipe, a-t-il affirmé à evertontv. J'ai été convaincu de signer ici parce qu'Everton est un club qui regarde vers l'avenir et moi aussi. Je connais la dimension du club. Il a de grandes ambitions et je vais travailler très dur pour nous aider à remplir nos objectifs.

"J'ai l'habitude de gagner et je veux ammener cette attitude de victoire à l'équipe. J'espère que je serai bon sur le terrain et que je rendrai les supporters heureux."

L'équipe de Marco Silva tentera d'améliorer sa huitième place de la saison passée. "Un attaquant était l'une de nos priorités et été, a déclaré le technicien. Moise est fort, rapide, avec beaucoup de qualités et il n'a que 19 ans. Il a du talent et est prêt à travailler, à améliorer notre équipe et nous donner différentes solutions.

"Bien sûr qu'il jouait dans un grand club, maintenant il vient dans un autre grand club et il est prêt à relever ce challenge et à tout donner pour Everton."