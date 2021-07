Le très beau geste de Messi envers un fan centenaire

L'international argentin, qui vient d'être sacré à la Copa America, a envoyé une vidéo à un admirateur senior qui note toute sa carrière.

Lionel Messi a envoyé une vidéo de remerciement touchante à un fan de 100 ans qui a passé des années à noter chaque but marqué par la star de Barcelone et de l'Argentine.

Le fan, nommé Hernan, a noté chaque but sur papier, où il écrit la date, l'adversaire et le nombre de buts marqués en cumulé par Messi le jour en question. Le petit-fils d'Hernan a révélé le passe-temps de son grand-père sur les réseaux sociaux dans un appel à l'icône de Barcelone et le dévouement à la carrière de Messi lui a valu un message de remerciement du principal intéressé.

Qu'a dit Messi ?

"Bonjour Hernan", a déclaré Messi dans une vidéo enregistrée pour son fan particulier de 100 ans. "J'ai entendu ton histoire. C'est fou, je n'ai pas écrit mes buts comme toi tu l'as fait. Je veux t'envoyer un gros câlin et je veux te remercier d'avoir suivi cela. Je te souhaite le meilleur. Au revoir!"

Messi devrait rester au Barça

Ce fut une grosse semaine pour Messi, qui a donc connu un gros soulagemennt après avoir mené l'Argentine à un triomphe sur la scène continentale.

Le trophée est le premier de Messi au niveau international senior. Ainsi, il a coché l'une des rares cases qui n'avaient pas été cochées auparavant dans son illustre carrière.

Goal peut également confirmer que Messi est sur le point de signer un nouveau contrat de cinq ans à Barcelone et de subir une incroyable baisse de salaire de 50% pour rester avec le club. La décision intervient à la suite de l'expiration de son contrat précédent après une année d'incertitude quant à son avenir. La grosse attente touche donc à sa fin.