Le Barça et Messi trouvent un accord de principe pour prolonger

Après des mois de tractation, le Barça et Messi ont trouvé un accord pour prolonger jusqu'en 2026 avec une baisse de salaire de 50%.

Vint le jour où Leo Messi reste au Barça. Le club blaugrana et l'attaquant argentin sont parvenus à un accord de principe pour le renouvellement du capitaine pour cinq saisons supplémentaires, jusqu'en juin 2026.

Messi a mis fin à son contrat le 30 juin et aurait pu quitter Barcelone gratuitement, bien qu'aucune des deux parties n'ait voulu se séparer. Leo avait des offres, notamment une du PSG, mais a décidé de signer pour le club de sa vie, où il jouera jusqu'à ses 39 ans.

Comme Goal l'a appris, Messi a accepté l'offre du Barça et le salaire sera abaissé de 50%. Comme l’a annoncé"L'esportiu de Catalunya", l'accord est pratiquement clos, même si Goal peut préciser que l'annonce officielle sera reportée de quelques semaines, car il reste encore les derniers détails à valider dans le contrat qui liera l'Argentin et le club catalan pour les cinq prochaines années.

Messi a décidé de continuer dans l'équipe qui l'a vu grandir un an après avoir voulu partir. En août 2020, après la défaite 2-8 contre le Bayern Munich et après plusieurs saisons sans possibilité de se battre en Ligue des champions, le capitaine avait décidé d'abandonner le navire.

En colère contre le président Josep Maria Bartomeu, Messi a envoyé un burofax annonçant son intention de quitter Barcelone, bien que le club ait sorti toutes ses pièces juridiques pour empêcher le "10" d'activer la clause de sortie signée dans son contrat.

Messi ne voulait pas se battre juridiquement avec le Barça et a annoncé qu'il restait dans une interview exclusive avec GOAL.

Désormais, le président n'est plus Josep Maria Bartomeu. Une motion de censure parrainée par des milliers de partenaires l'a contraint à démissionner de son poste et, après onze ans, Joan Laporta est revenu à la tête de Barcelone.

L'un des premiers objectifs du nouveau président, comme il l'a répété lors de la campagne électorale, était de renouveler Leo Messi, avec qui il entretient de très bonnes relations. En fait, c'est le président avec qui il a fait ses débuts en équipe première et avec qui il est devenu le meilleur joueur du monde.

Avec le renouvellement de son contrat, Messi portera à 26 son nombre d’années sous les couleurs du Barça. Il est arrivé à Barcelone en 2000, alors qu'il n'avait que 13 ans, et a fait ses débuts en équipe première en 2004, avant d'atteindre l'âge de la majorité.

Et avec le Barça, il a tout gagné : dix Liga, quatre Ligues des Champions, sept Coupes du Roi et, en plus, dans sa vitrine privée, il accumule six Ballons d'Or, étant le joueur le plus honoré de l'histoire.