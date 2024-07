Le très beau geste de Mbappé à Ronaldo pour ses adieux

Cristiano Ronaldo disputait son dernier match d’un Championnat d’Europe, ce vendredi.

L’Euro 2024 est terminé pour le Portugal et Cristiano Ronaldo depuis vendredi soir. Face à l’Equipe de France en quarts de finale, la Seleção a courbé l’échine après 120 minutes d’une rencontre intense (0-0, t.a.b 3-5). Après le match, Kylian Mbappé a fait un geste d’adieu à son idole.

La der pour Cristiano Ronaldo

Après Toni Kroos, qui a officiellement pris sa retraite, le football s’apprête à perdre un autre grand nom, l’un des meilleurs footballeurs de l’histoire du cuir rond. Après son penalty manqué contre la Slovénie (1-1, 3-0) en huitièmes de finale, le quintuple Ballon qui avait fondu en larmes, indiquait qu’il disputait probablement son dernier Championnat d’Europe.

Getty

« C'est certainement mon dernier Euro. Mais cela ne m'émeut pas, je suis ému par tout ce que le football implique. L'enthousiasme que j'ai pour le jeu, l'excitation de voir mes fans, ma famille, l'affection que les gens ont pour moi. Ce n'est pas parce que j'abandonne le football, car si c'est le cas, qu'y a-t-il d'autre à faire ou à gagner ? Il ne s'agira pas d'un point de plus ou de moins. Ce qui me motive le plus, c'est de rendre les gens heureux », déclarait le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid.

L'article continue ci-dessous

Le geste de Mbappé à la famille Ronaldo

S’il pensait poursuivre la compétition, CR7 a été éliminé par l’Equipe de France en quarts de finale, vendredi soir au Volksparkstadion de Hambourg. Un match pour lequel Kylian Mbappé a invité Jean-Charles De Bono (qui l’avait aidé à rencontrer Ronaldo en 2009 pour la première vois). Après ce choc qui semble être le dernier de Cristiano Ronaldo à un Euro, Kylian Mbappé fait un geste très aimé par la famille du capitaine portugais.

En effet, le Bondynois a posé avec la famille de l’ancien de Manchester United après le match. Les sœurs du quintuple Ballon d’Or ont partagé les images sur les réseaux sociaux. « Grand joueur, je te souhaite le meilleur », écrit Elma en légende de la photo avec Mbappé et toute la famille Ronaldo. « Si j’ai pleuré ou si j’ai souffert, l’important ce sont les émotions que j’ai vécues », a écrit de son côté, Katia Aveiro, l’autre sœur de Ronaldo.