Portugal – France, le geste gracieux de Mbappé envers celui qui l’a aidé à rencontrer Ronaldo

Avant le match des ¼ de finale entre le Portugal et la France, Mbappé s’est souvenu de l’ancien joueur de l’OM qui l’avait aidé à réaliser son rêve.

Ce vendredi 5 juillet, le Portugal sera au rendez-vous avec l’Equipe de France pour le compte des quarts de finale de l’Euro 2024, qui se déroule en Allemagne. En attendant ce choc au Volksparkstadion de Hambourg, le capitaine des Bleus a fait un geste de gratitude à l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, qui l’avait aidé à réaliser son rêve en rencontrant son idole…Cristiano Ronaldo.

Mbappé, un rêve devenu réalité

Fan de Cristiano Ronaldo depuis son bas âge, Kylian Mbappé ne savait s’il allait un jour rencontrer émerveillait sur les stades de l’Europe avec son charisme inégalable. C’était un soir du 8 décembre 2009 quand le Real Madrid était au Stade Orange Vélodrome pour un match de Ligue des champions contre l’Olympique de Marseille. Une rencontre remportée par les Madrilènes, qui s’étaient imposés 1-3. Comme le rapporte le média FC Marseille, Kylian Mbappé était venu au stade ce soir-là avec sa mère pour rencontrer son idole.

Mais cela n’a pas pu se réaliser avant le coup de sifflet final. Très fans du Portugais, le Bondynois avait fondu en larmes pensant que son rêve de rencontrer son idole s’était envolé. Voyant la détresse du jeune garçon, Jean-Charles De Bono, ancien joueur de l’OM, alors consultant d’OMTV, a tenté de le réconforter. Il sèche ses larmes et l’embarque avec lui dans l’ascenseur pour l’amener à la zone mixte pour rencontrer son héros.

Mbappé n’a pas oublié De Bono

Ce qui fut fait. Kylian Mbappé avait pu rencontrer Cristiano Ronaldo. Quinze ans plus tard, la nouvelle recrue du Real Madrid n’a pas oublié cet homme, qui l’avait aidé à réaliser son rêve. En effet, à l’annonce du match des quarts de finale entre le Portugal de son idole et la France dont il est le capitaine, Kylian Mbappé a demandé à retrouver « l’homme au crâne rasé », qui l’avait aidé 15 ans plus tôt.

Le joueur de 25 ans a envoyé une demande spéciale à Jean-Charles De Bono pour venir assister à ce duel entre son idole et lui. Une façon pour remercier l’ancien de l’OM, qui se dit séduit par le geste de Mbappé après avoir échangé avec Fayza Lamari, la mère de Kylian.

« C’est une démarche incroyable, je croyais au départ que c’était canular (quand il avait reçu un message WhatsApp d’un numéro inconnu, Ndlr). C’est complètement fou qu’il puisse se souvenir de ça, et d’avoir fait des recherches pour me retrouver. Humainement, je trouve que c’est extraordinaire. Je ne me rappelais plus du tout de cette histoire. C’était à l’époque où je travaillais pour OMTV avec Pape Diouf. Ça montre vraiment qu’au-delà de son immense talent de footballeur, il a aussi un grand cœur », a raconté Jean-Charles De Bono, l’invité spécial de Mbappé.

Faut-il rappeler que Jean-Charles de Bono va rallier Hambourg, ce vendredi, pour assister à ce choc entre le Portugal et la France (21h), qui sera officié par l'arbitre anglais Michael Oliver.