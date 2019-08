Le Tours FC jouera bien en cinquième division cette saison

Le tribunal administratif a donné raison ce mardi à la DNCG vis-à-vis du Tours FC. Le club évoluera donc en National 3 pour la saison 2019-2020.

En il y a encore un an et demi, le Tours FC continue sa descente aux enfers. Après avoir été relégué sur le terrain en National 2 suite à une saison 2018-209 ratée, le club d'Indre-et-Loire avait été retrogradé administrativement en National 3.

Une décision rendue par la direction nationale de contrôle de gestion (DNCG) qui a tout de suite provoqué un combat juridique avec l'ancien club d'Olivier Giroud. Cependant, le duel devant les tribunaux a provoqué une nouvelle défaite pour les Tourangeaux : selon La Nouvelle République , le tribunal administratif a donné raison ce mardi à la DNCG et non au Tours FC.

Communiqué officiel : Le match de la première journée de National 3 opposant l' (2) au Tours FC est reporté. https://t.co/pOuisy6b9j pic.twitter.com/1N63LisY6I — Tours Football Club (@ToursFC) August 16, 2019

Il s'agissait du dernier recours possible pour la formation du président Jean-Marc Ettori qui doit se faire une raison : son club va repartir tout en bas, en cinquième division, comme huit ans plus tôt. Un motif d'espoir pour l'avenir, quand on voit aujourd'hui où on en est le Racing, face à cette situation bien délicate pour les joueurs et les salariés du club.

Dans son histoire le TFC a disputé quatre saisons dans l'élite du football français. Alors que le championnat de National 3 a déjà repris, le Tours FC avait pu obtenir le report de son premier match, face à la réserve d'Orléans, samedi dernier.