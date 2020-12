Le top 10 des joueurs les plus chers du Real Madrid dévoilés

Le site spécialisé Transfermarkt a dévoilé la liste des dix joueurs les plus chers du Real Madrod, et il y a des surprises.

Le monde du football évolue, tout comme les valeurs des meilleurs joueurs du football. C'est également vrai au , qui a fait confiance aux jeunes joueurs au cours des deux dernières saisons. Cela se voit maintenant dans spn équipe actuelle, où des joueurs comme Karim Benzema et Eden Hazard ont vu leur valeur marchande chuter.

Désormais, selon Transfermarkt, Fede Valverde et Raphael Varane sont les deux joueurs de champ les plus appréciés de "Los Blancos" avec 70 millions d'euros chacun. Thibaut Courtois arrive en tête avec 75 millions d'euros.

Hazard, bien qu'il ait coûté 100 millions d'euros au club il y a un peu plus d'un an, a vu sa valeur tomber à 60 millions d'euros, laissant le Belge derrière les 65 millions d'euros de Casemiro. C'est Valverde qui mérite le plus d'attention, étant arrivé pour seulement cinq millions d'euros. Pendant son séjour au Deportivo La Corogne, en décembre 2018, Valverde avait une valeur de six millions d'euros, ce qui signifie que sa valeur a été multipliée par près de 12 en deux ans.

Il y a six mois, l'Uruguayen était le quatrième joueur le plus cher de Madrid, Hazard étant toujours en tête avec 80 millions d'euros. Casemiro (64m) et Fede (54m) étaient les suivants, mais la valeur de Valverde n'a cessé d'augmenter. Cette ascension s'est également reflétée en termes de jeu, alors que Valverde es désormais capable de défier la vieille garde Toni Kroos et Luka Modric pour une place au milieu de terrain dans le XI de Zinedine Zidane.

Sa régularité avec l'équipe nationale uruguayenne est également un facteur. Clause de libération élevée, mais un salaire pas si élevé Le Real Madrid savait que son prix augmentait, ils ont donc renouvelé son contrat jusqu'en 2025 avec une clause de libération de 500 millions d'euros, bien qu'il ne gagne que 2,2 millions d'euros nets par an.

Valverde est reconnaissant de la confiance que Madrid lui accordait à 16 ans, il était donc heureux de prolonger au sein du club.

Les joueurs les plus chers du Real Madrid, selon Transfermarkt :

Courtois: 75 million euros

Valverde: 70 million euros

Varane: 70 million euros

Casemiro: 65 million euros

Hazard: 60 million euros

Vinicius: 50 million euros

Kroos: 50 million euros

Odegaard: 45 million euros

Rodrygo: 45 million euros

L'article continue ci-dessous

Militao: 40 million euros

Mendy: 40 million euros

Asensio: 40 million euros