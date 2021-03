Le tirage au sort complet des quarts de finale de la C1

Le tirage au sort des 1/4 de finale de la Ligue des Champions a été effectué ce midi. Le PSG affrontera le Bayern. Le Real sera opposé à Liverpool.

Deux jours après les derniers huitièmes, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions 2021 a été effectué ce vendredi 19 mars, en Suisse. Par rapport aux équipes encore qualifiées, le Paris Saint-Germain pouvait s'attendre à affronter du lourd, après être venu à bout du FC Barcelone lors du tour précédent.

De gros chocs aux allures de retrouvailles

Sans surprise, le dernier représentant tricolore n'a pas été épargné. Bien au contraire, même... Et pour cause, les hommes de Mauricio Pochettino vont recroiser la route de l'insatiable Bayern Munich, Champion d'Europe en titre, qui l'avait déjà emporté face à ce même PSG en finale de la dernière édition, il y a de cela quelques mois.

Une affiche qui s'annonce bouillante, comme le reste du programme, qui promet aussi d'être explosif. Le Manchester City de Pep Guardiola, impressionnant de maîtrise en Premier League, affrontera notamment un Borussia Dortmund emmené par sa pépite Erling Haaland, lui-même annoncé dans les petits papiers des Sky Blues...

Autre grosse affiche au programme, et non des moindres, la double confrontation entre le Real Madrid et Liverpool, deux clubs qui ont récemment triomphé en Ligue des Champions. Les hommes de Zinédine Zidane recevront ceux de Jürgen Klopp à l'aller, avant un match retour de prestige sur la pelouse d'Anfield.



Enfin, le club anglais de Chelsea a été plutot épargné, en héritant du FC Porto, tombeur de la Juventus Turin en huitièmes. Les Blues de Thomas Tuchel, devront toutefois faire respecter la hiérarchie face aux Portugais, capables de faire mentir les pronostics. Bref, attention à ne pas se voir trop beaux !

Le programme complet des 1/4 de finale (et des 1/2) :

- Manchester City vs Borussia Dortmund (le vainqueur affrontera le Bayern ou le PSG en 1/2)

- Bayern Munich vs Paris Saint-Germain (le vainqueur affrontera City ou Dortmund en 1/2)

- Real Madrid vs Liverpool (le vainqueur affrontera Porto ou Chelsea en 1/2)



- FC Porto vs Chelsea (le vainqueur affrontera le Real ou Liverpool en 1/2)



À noter que les matches aller se dérouleront les 6 et 7 avril prochains, les matches retour les 13 et 14 avril prochains.