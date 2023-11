Le tacle à la gorge d'Endrick à Neymar

Endrick a révélé qu'il "détestait" faire la fête et a expliqué comment il comptait éviter les ennuis avant son départ pour le Real Madrid.

Le jeune attaquant est sur le point de rejoindre le Real en juillet 2024 et il a donné une interview en septembre pour expliquer comment il comptait éviter les gros titres négatifs dans la capitale espagnole. Bien sûr, l'icône brésilienne Neymar et d'autres stars comme Ronaldinho et Ronaldo ont succombé au style de vie festif de l'Espagne, mais Endrick insiste sur le fait qu'il est différent.

À 17 ans, l'attaquant est dans une forme remarquable avec le club brésilien et a déjà marqué 15 buts en équipe nationale. Il a été sélectionné par le Brésil au niveau des moins de 17 ans et a déjà été appelé dans l'équipe senior, bien qu'il n'ait pas vraiment été accueilli chaleureusement, le défenseur d'Arsenal Gabriel l'ayant frappé à l'entraînement.

Endrick a déclaré à TNT Sports BR : "Je déteste aller à des fêtes... Je n'aime pas être impliqué dans des controverses, je n'aime pas faire quoi que ce soit qui puisse salir mon image".

En comparaison, Neymar aurait fait la fête avec des influenceurs avant le dernier match de qualification du Brésil pour la Coupe du monde.

L'adolescent pourrait remporter sa première sélection avec le Brésil lors des prochains matches de qualification pour la Coupe du monde. Les Brésiliens joueront contre la Colombie vendredi, avant d'affronter l'Argentine mercredi.