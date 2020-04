Le Stade Rennais a tranché pour l'avenir de ses jeunes

En marge des discussions avec l'équipe première, le Stade Rennais a annoncé ses intentions pour l'avenir des jeunes en fin de contrat à la formation.

Le Stade Rennais avait jusqu'au 30 avril pour annoncer ses intentions aux joueurs en fin de contrat stagiaire et aspirant. C'est chose faite pour le club breton, qui a tranché cette semaine concernant l'avenir des jeunes du centre de formation. Si certains discutent d'un nouveau contrat, d'autres ont été invités à trouver un point de chute. Une décision toujours difficile, et qui l'est d'autant plus avec le confinement actuel. Goal fait le point sur les départs et les diverses propositions.

Vague de départs chez les 2000

Sur les réseaux sociaux, l'attaquant Alan Kerouedan, meilleur buteur en N3, et le gardien Guillaume Veinante, ont déjà annoncé leur départ. Et ils ne seront pas les seuls joueurs de la génération 2000 à quitter le . Selon les informations de Goal, la direction a également décidé de ne pas prolonger le défenseur Matthieu Jacob, l'avant-centre Arnaud Tattevin et l'excentré Dylan Gbeuly, tous en fin de contrat stagiaire.

J’aurais fini sur une bonne note mon parcours au @staderennais en finissant meilleur buteur de la N3...

Picouleau, Omari et Doumbouya en discussions

En revanche, les discussions se poursuivent pour Mathis Picouleau et Warmed Omari. Les deux joueurs nés en 2000 se sont vus offrir un premier contrat pro, comme Lorenz Assignon, qui a signé juste avant le confinement. Les échanges ont débuté depuis plusieurs mois. Concernant Picouleau, très en vue en Youth League, Rennes s'était d'abord engagé sur un contrat de trois ans avant de se rétracter et de ne proposer qu'un bail d'une saison.

En parallèle, le club doit clarifier l'avenir de Malamine Doumbouya, qui avait fait l'objet d'une proposition, mais qui a été blessé une bonne partie de la saison.

Un contrat pro pour Truffert et Kadile ?

Chez les plus jeunes, Malo Samson (2001) ne sera pas gardé. Des discussions ont aussi débuté sous l'ère Létang à propos d'un premier contrat professionnel pour Adrien Truffert (2001) et Junior Kadile (2002). La formation brétilienne aimerait faire signer ces deux joueurs à potentiel afin qu'ils intègrent petit à petit le groupe de Julien Stéphan, qui a déjà convoqué le latéral gauche dans une liste élargie pour la réception de Nîmes en au mois de février.

Des départs aussi pour la génération 2002

En dehors de Brandon Soppy, Eduardo Camavinga et Georginio Rutter, déjà professionnels, la plupart des 2002 sont en fin de contrat aspirant. Rennes va libérer Mathéo Crocq, Clément Jaslet, Donovan Monteville et le gardien Adama Wagui. Une convention a été proposée à Kévin Galisson, qui pourrait partir. Enfin, un nouveau contrat est à l'étude pour Elias Damergy (stagiaire), Dann Banzuzi, Alan Do Marcolino, Boubacar Diakhaby, Guéla Doué, Kyllian Gasnier et Antoine Nugent.

Ugochukwu bientôt professionnel

Il est bon de rappeler que le Stade Rennais a également pris les devants pour son milieu de terrain Lesley Ugochukwu (2004). L'international français U16, de retour de blessure, a signé un premier contrat professionnel qui prendra effet l'été prochain. Par ailleurs, les dirigeants ont validé l'idée d'avancer sur les contrats des jeunes Noah Françoise, Andy Diouf, Loum Tchaouna et Matthis Abline, de la génération 2003, mais le confinement a ralenti ces dossiers.