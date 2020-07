Le Soulier d’Or en ligne de mire pour Immobile

Pour la première fois depuis 2007 et le sacre de Francesco Totti, un attaquant italien est en passe de remporter le prix du Soulier d’Or européen. Ciro Immobile est à deux doigts d’être couronné après avoir claqué un triplé lors du match de la 36e levée de contre le Hellas Vérone.

L’avant-centre de la a marqué deux buts sur penalties et un autre dans le jeu. Cela lui permet d’afficher 34 réalisations en 2019/2020 (en 35 matches joués). C’est autant que Robert Lewandowski, l’autre co-leader de ce classement. Mais, le Polonais ne pourra plus améliorer sa marque puisque le championnat allemand est déjà terminé.

Notons que sur une campagne du championnat italien, il n’y a que deux joueurs qui ont affiché un total plus important. Gunnar Nordahl, l’ex-Milanais, qui a planté 35 pions en 1949/50. Et Gonzalo Higuain, auteur de 36 buts avec en 2015/16. Parmi les Italiens, en revanche, personne n'a fait mieux que la star biancocelesta.

