Le Sénégal plutôt que les Bleus, Abdou Diallo fier de son choix

Le défenseur du Paris Saint-Germain a fait le choix de défendre les couleurs du Sénégal plutôt que celles de la France. Un choix parfaitement assumé.

Ancien capitaine de l'Equipe de France Espoirs, Abdou Diallo, défenseur du Paris Saint-Germain, a finalement fait le choix d'honorer la tunique du Sénégal. Durant cette trêve internationale, l'ancien du Borussia Dortmund a été sélectionné et aligné pour la première fois par la sélection africaine. Un choix qu'il ne regrette pas.

"J'ai senti que j'étais voulu et attendu. Tout me semble très naturel. On m'a super bien accueilli. Je suis arrivé très humblement. Le premier hymne, je repensais à mon enfance, quand mon père célébrait toutes les victoires du Sénégal et je me suis dit : 'Ah ouais, maintenant, c'est moi'. Dans la tête des gens, j'étais français, point. Si on m'avait posé la question avant, j'aurais répondu : 'Oui, je suis franco-sénégalais.' Les gens ont peut-être l'impression que ça tombe du ciel", a expliqué le Parisien dans les colonnes de L'Equipe.

"C'est comme ça, c'est notre droit, notre identité"

"Je me sens français et sénégalais. J'ai toujours été cet Abdou-là en fait. Ce n'est pas quelque chose de bizarre. C'est naturel. C'est un maillot qui représente beaucoup pour moi. Ce n'est pas un manque d'ambition ou une crainte. J'étais dans la position idéale pour penser aux Bleus. Si demain, pendant six mois, je pète tout à Paris, forcément l'équipe de France se serait intéressée à moi", a ensuite assuré Abdou Diallo, sur de ses qualités et de ses possibilités, mais surtout fier de sa double culture.

"Ça en dérange certains que des joueurs puissent passer d'une sélection à une autre. Mais c'est comme ça, c'est notre droit, notre identité. On ne peut pas se renier. On ne veut pas se renier. Personne ne m'enlèvera ma double culture. C'est ma force", a enfin confié l'international sénégalais, qui a donc fait une croix sur les Bleus.

Dans le passé, de nombreux joueurs ont fait le choix de porter les couleurs d'une autre sélection internationale après avoir été barrés par la concurrence en Equipe de France. Toutefois, cela n'est pas toujours un choix par défaut. Désormais, à Abdou Diallo de s'épanouir pleinement aux côtés de ses nouveaux coéquipiers.