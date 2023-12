Le selfie sexy de Messi avec sa femme

Lionel Messi a envoyé un message inquiétant à ses rivaux alors que ses préparatifs pour la saison 2024 de la MLS avec l'Inter Miami ont déjà commencé.

La saison 2024 de la MLS ne devant débuter qu'à la fin du mois de février, on pourrait pardonner à Messi de s'être détendu pendant les vacances de Noël. Mais mercredi, il a posté sur les réseaux sociaux une photo de lui et de sa femme Antonela Roccuzzo à la salle de sport, et il a l'air d'être dans la meilleure forme de sa carrière.

Messi a commencé sa vie aux États-Unis en remportant la première Leagues Cup, mais l'Inter Miami n'a pas réussi à se qualifier pour les play-offs de la MLS. Après quelques blessures qui ont gâché les derniers mois de la saison 2023, il est manifestement déterminé à connaître une année 2024 plus fructueuse.

Réagissant à la photo d'un Messi déchiqueté dans la salle de sport, un supporter de l'Inter Miami a déclaré : "Messi est en train de préparer quelque chose de spécial pour 2024" : "Messi prépare quelque chose de spécial pour 2024.

Messi a été rejoint à Miami par son ami intime et ancien coéquipier du FC Barcelone, Luis Suarez. Avec l'Uruguayen comme partenaire d'attaque, un Messi en pleine forme et déchiqueté pourrait être sur le point de semer la pagaille.

Messi continuera à se préparer pour le match d'ouverture de Miami en MLS contre le Real Salt Lake, le 22 février. L'époque du génie aux cheveux longs est révolue, nous sommes maintenant dans l'ère de Messi aux cheveux courts et déchirés.