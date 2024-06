Le sale coup du PSG à Layvin Kurzawa

En fin de contrat avec le PSG, Layvin Kurzawa a vidé son sac à l’endroit du club parisien, dimanche.

Le Paris Saint-Germain a laissé partir plusieurs joueurs cet été. De Kylian Mbappé à Keylor Navas, les éléments dont les contrats sont arrivés à terme cette année ne seront plus au club la saison prochaine. C’est le cas aussi de Layvin Kurzawa dont le départ était attendu par les supporters depuis des années. Libéré enfin, l’international français a révélé le sale coup que lui a fait le PSG, ce dimanche.

Layvin Kurzawa règle ses comptes avec le PSG

Layvin Kurzawa s’est fait oublier dans la capitale française. On a presque oublié qu’il était encore un joueur du Paris Saint-Germain. Ce qui est normal puisque le défenseur français n’a pratiquement jamais joué sous les couleurs parisiennes ces dernières saisons. La saison écoulée, il n’a d’ailleurs eu droit qu’à un petit bout de match sous Luis Enrique avant de disparaitre à nouveau. Pourtant, Layvin Kurzawa était sur le point de la capitale lorsque le PSG lui a proposé un nouveau contrat en plus d’une revalorisation salariale….en 2020.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Cette prolongation, je ne l’ai pas comprise moi aussi. J’étais chez moi et à cette époque, il y avait un transfert avorté avec la Juventus. Le jet était prêt pour Turin et mon ancien agent m’appelle pour me dire que Paris veut me prolonger de quatre ans. Je me pose la question aussi de ce qu’il s’est passé. Tu m’offres ça, bien sûr que je ne vais pas dire non. Qui dit non à un contrat où on t’augmentes, etc. À cette époque, j’avais joué certains matches. Pour mes enfants et tout ce qui m’entoure, on m’offrait quatre ans. C’est de la stabilité, je pensais aussi que je pouvais regagner ma place. Mais si c’était à refaire, je ne l’aurais pas fait. Je ne dirais pas que c’est une connerie, je dirais que j’aurais dû plus y réfléchir », révèle-t-il dans un entretien avec Média Carré.

Kurzawa a fait une croix sur la France

Après donc neuf années dont quatre sans jouer, Layvin Kurzawa va enfin quitter le Paris Saint-Germain. Ces dernières années, l’ancien défenseur de Monaco a été prêté à Fulham en Premier League en 2022-2023. Malgré qu’il soit à l’arrêt, le joueur a encore des prétendants sur le marché des transferts. Et s’il n’a pas encore fait son choix, Kurzawa ne souhaite plus rejouer en France.

« Il y a beaucoup de clubs français qui se sont approchés, mais la France, pour moi, j’ai vraiment mis une croix dessus. Je sais l’image qu’on a de moi en France. Ce n’est pas la bonne image. Je pense qu’on a l’image de moi d’un mauvais garçon. Le côté tatoué ? Oui et je ne suis pas moche non plus il faut le dire. Quand tu as de l’argent, que tu n’es pas moche, que tu joues au football, en France ils n’aiment pas », explique-t-il.