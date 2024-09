Le sale coup du PSG à Kylian Mbappé

Paris Saint-Germain vs Rennes

Le PSG a encore joué un mauvais tour à Kylian Mbappé.

L’histoire de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain est encore loin d’être terminée. Trois mois après son départ au Real Madrid, le nom de l’international français continue de résonner dans la capitale française. Cela, d’autant plus que le joueur et le club parisien sont au cœur d’un litige financier ces dernières semaines. Un conflit qui a d’ailleurs poussé le PSG à jouer, de nouveau, un sale coup à Kylian Mbappé.

Mbappé – PSG, une guerre sans fin

Kylian Mbappé et le PSG se sont séparés en queue de poisson cet été. Après qu’il a informé le club de ses intentions de départ en février dernier, le joueur a vu son temps de jeu être réduit considérablement lors des rencontres suivantes. Mais en plus de cela, Kylian Mbappé a été privé de ses derniers salaires et primes, le PSG estimant être dans son plein droit.

Cependant, le Bondynois s’est senti lésé et a porté l’affaire devant la commission juridique de la LFP qui a lui a donné raison ces derniers jours. Sauf que Paris refuse toujours de payer les 55 millions d’euros réclamés par Kylian Mbappé.

Le PSG retire les maillots de Kylian Mbappé du marché

Le Paris Saint-Germain est prêt à faire face aux attaques de Kylian Mbappé. Le club parisien veut même y aller de manière forte. Fidèle à sa position, le PSG a déjà fait appel de la décision de la LFP comme révélé il y a deux jours. Mais en plus de cela, Paris souhaite visiblement enrayer Kylian Mbappé de son histoire.

En effet, une enquête publiée sur le site de Sport ce dimanche a permis de faire un constat alarmant au sein de la boutique parisienne. Le journal catalan constate notamment qu’il n’existe plus aucun maillot de Kylian Mbappé en vente physique dans le kiosque du PSG. Un fait surprenant puisque les maillots de Lionel Messi, issus de la collection 2022/2023 sont toujours disponibles dans la boutique du Paris Saint-Germain.