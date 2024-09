Litige Mbappé, le PSG répond à la LFP

Le PSG a donné sa réponse à la LFP dans le litige qui l’oppose à Kylian Mbappé, vendredi.

Trois mois après son départ, le nom de Kylian Mbappé continue de résonner du côté du Paris Saint-Germain. Le club et le joueur sont notamment au cœur d’un litige financier qui dure déjà depuis plusieurs semaines. Portée devant la commission juridique de la LFP, il y a quelques jours, l’affaire a tourné en défaveur du PSG qui a enfin répondu au verdict de l’instance, ce vendredi.

Le PSG refuse toujours de payer Kylian Mbappé

Après son départ controversé au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé ne compte faire aucun cadeau au Paris Saint-Germain. Les derniers mois de l’international français dans la capitale française ont d’ailleurs été très tendus avec la direction. En plus d’un temps de jeu considérablement réduit, le Bondynois a terminé son aventure parisienne sans recevoir ses derniers salaires ainsi qu’une prime de fidélité.

Un montant qui s’élève à 55 millions d’euros et qui est réclamé par Kylian Mbappé qui a porté l’affaire devant la commission juridique de la LFP. L’ancien joueur de l’AS Monaco a même eu gain de cause avant de se heurter, à nouveau, à l’indifférence du PSG.

L'article continue ci-dessous

Le PSG fait appel de la décision de la LFP

Il y a quelques jours, la commission juridique de la LFP sommait le Paris Saint-Germain de payer les 55 millions dus à Kylian Mbappé. Mais le club a fait savoir dans la foulée qu’il ne comptait pas payer, estimant notamment être dans son plein droit. Une décision confirmée ce vendredi par Le Monde qui révèle que le PSG a fait appel du verdict de la LFP.

« Par principe, le PSG a fait appel de l’avis de la commission de la LFP, malgré son effet limité. En effet, la position du PSG est bien plus qu’une position juridique solide – c’est aussi une question de bonne foi, d’honnêteté, de maintien des valeurs et de respect de l’institution parisienne et de ses supporters, qui est plus importante que n’importe quel joueur », a confié le club parisien auprès du journal. Cette affaire est donc loin d’être terminée et devrait même se poursuivre devant les prud'hommes dans les prochaines semaines.