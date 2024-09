Le message en 4 mots du PSG à Mbappé

Le PSG a été condamné à payer 55 millions d'euros à Kylian Mbappé à la suite d'une audience devant la LFP jeudi.

Mbappé a lancé un litige contre son ancien employeur, affirmant qu'on lui devait 55 millions d'euros. Les tentatives de résolution de la situation par le biais d'une médiation ont été rejetées par Mbappé mercredi, et la LFP a depuis ordonné au PSG de payer à l'attaquant français les trois mois de salaire et le dernier tiers d'une prime qui lui est due, selon RMC Sport.

Le passage de Mbappé au Parc des Princes s'est terminé sur une note amère, le joueur de 25 ans étant contrarié par des promesses non tenues. Le perdre sur un transfert gratuit l'été dernier aura fait mal au PSG étant donné son statut de l'un des meilleurs joueurs du monde, et le paiement de 55 millions d'euros est un couteau dans la plaie. Cependant, ils ont déjà confirmé qu'ils n'avaient pas l'intention de payer l'argent et qu'ils prendraient d'autres mesures juridiques.

En réponse au verdict de la LFP, le PSG a adressé un message en quatre mots à Mbappé : « Nous ne payons pas. »

Le club français a déclaré à l'AP, via ESPN : « Compte tenu des limites de la portée juridique de la commission pour prendre une décision complète sur cette affaire, l'affaire doit maintenant être contestée dans un autre forum juridique, auquel le Paris Saint-Germain est ravi de présenter tous les faits au cours des prochains mois et de l'année à venir. »

Il a ajouté : « En droit et en fait, le joueur a pris des engagements publics et privés clairs et répétés qui doivent être respectés, après avoir bénéficié d'avantages sans précédent de la part du club pendant sept ans à Paris. Et le club espère que ces engagements seront respectés dans le forum approprié, si le joueur souhaite poursuivre cette affaire incompréhensiblement préjudiciable à sa réputation, en temps voulu. »

Nous n'avons donc pas entendu le dernier mot de cette affaire. Alors que les avocats du PSG seront occupés à planifier leur prochaine action juridique, Mbappé se prépare pour la réunion du Real Madrid avec la Real Sociedad samedi soir.