PSG, Nicolas Sarkozy dézingue Kylian Mbappé

Reims vs Paris Saint-Germain

L’ancien président français, Nicolas Sarkozy, a taclé Kylian Mbappé, samedi.

Cela fait déjà trois mois que Kylian Mbappé a quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid. Mais le nom du natif de Bondy continue de résonner dans la capitale française et même dans toute la France. Ce samedi, c’est l’ancien président, Nicolas Sarkozy qui s’est lâché sur le départ de Kylian Mbappé.

Nicolas Sarkozy comprend le choix de Kylian Mbappé

Connu pour sa proximité avec le Paris Saint-Germain, Nicolas Sarkozy a assisté impuissamment au départ de Kylian Mbappé en juillet dernier. Mais l’ex-Chef de l’Etat comprend le choix de l’international français de s’offrir un nouveau challenge après sept saisons avec le PSG.

« Kylian a donné 7 ans au club, on ne doit pas l’oublier. Il nous a donné des émotions extraordinaires. Il illustre ce que nous avons tous comme tentation : on pense toujours que l’herbe est plus verte ailleurs », lance Nicolas Sarkozy dans les colonnes du Parisien.

Nicolas Sarkozy est furieux contre Mbappé

Cependant, le départ de Kylian Mbappé du PSG s’est fait dans un contexte tendu entre les deux parties. Le club et le joueur sont même toujours en guerre, ce dernier réclamant ses derniers salaires et primes devant la commission juridique de la LFP. S’il comprend son choix, Nicolas Sarkozy n’apprécie pas du tout la façon dont Kylian Mbappé a mis fin à son aventure avec le Paris Saint-Germain.

« Je peux comprendre qu’il ait eu envie de partir, je peux comprendre son rêve mais je comprends plus difficilement la manière dont il l’a mis en œuvre. Mais c’est son choix », lâche l’ancien président de la France avant d’approuver la nouvelle politique sportive du PSG.

« L’époque du PSG avec des stars était sans doute nécessaire pour créer une image de marque internationale. Et moi je n’oublie pas le bonheur d’avoir vu jouer Ibrahimovic, Neymar, Messi, Beckham, Mbappé… Ça été exceptionnel. Il était sans doute venu le temps de rappeler que le jeu collectif prime sur la qualité d’un joueur. C’est l’exacte philosophie du coach actuel », conclut Nicolas Sarkozy.