Le salaire de Messi dévoilé, les chiffres scandaleux

Lionel Messi est le meilleur payeur de la Major League Soccer et il gagne plus que 25 équipes entières de la division.

La superstar de l'Inter Miami et de l'Argentine perçoit 20,45 millions de dollars (25,8 millions de livres sterling) de rémunération totale garantie par an, selon les données publiées par l'Association des joueurs de la MLS. Le coéquipier de Messi, Sergio Busquets, est troisième sur la liste avec un salaire de 8,77 millions de dollars (6,9 millions de livres sterling), derrière l'attaquant de Toronto Lorenzo Insigne, deuxième avec une rémunération garantie de 15,44 millions de dollars (12 millions de livres sterling). Busquets et Messi représentent 70 % de la masse salariale totale de l'Inter Miami, un record en MLS. Les autres stars étrangères Luis Suarez et Jordi Alba toucheraient chacun 1,5 million de dollars (1,1 million de livres sterling), ce qui est très peu par rapport à leurs précédents contrats en Europe.

La masse salariale actuelle de l'Inter Miami s'élèverait à 41,7 millions de dollars (32 millions de livres sterling), soit plus du double de celle de toutes les équipes de la MLS, à l'exception du Toronto FC (31,4 millions de dollars / 24,7 millions de livres sterling), du Chicago Fire (25,1 millions de dollars / 19,8 millions de livres sterling) et du Nashville SC (21,4 millions de dollars / 16,8 millions de livres sterling). Fait étonnant, le Columbus Crew, détenteur de la MLS Cup, se classe 21e avec une masse salariale de seulement 15,19 millions de dollars (11,9 millions de livres sterling).

Le chiffre de Messi ci-dessus ne tient pas compte de tous ses autres contrats de sponsoring, comme les contrats méga-monétaires avec Adidas, Fanatics, Apple et d'autres partenaires de la MLS. Si vous incluez sa participation dans l'Inter Miami, le contrat de deux ans et demi du joueur de 36 ans en Floride vaut environ 125-150 millions de dollars (98-11 millions de livres sterling).

Messi a été en feu à Miami cette saison, inscrivant neuf buts et délivrant dix passes décisives en MLS. Cependant, il laissera bientôt un trou béant dans l'attaque des Herons lorsqu'il rejoindra l'Argentine pour la Copa América, qui débutera par un match amical de préparation contre l'Équateur le 9 juin.