Le Real vise une star de la Liga !

Le Real Madrid vise une star de la Liga pour renforcer son attaque cet été.

Le Real Madrid a les coudées franches pour reconstruire son attaque comme il l'entend, après le départ de quatre attaquants, et il semble qu'il se tournera vers la Liga pour commencer cette reconstruction.

L'attaquant vedette Karim Benzema a quitté le club et sera suivi par Eden Hazard, Mariano Diaz et Marco Asensio cet été, ce qui laisse le champ libre aux Blancos pour décider de la marche à suivre.

Les premiers rapports suggèrent que l'attaquant de l'Espanyol Joselu Mato figurait sur leur liste de candidats comme option de secours utile, bien que ce soit avant le départ de Benzema.

Diario AS affirme aujourd'hui que l'ailier de Villarreal Samuel Chukwueze est une option potentielle. L'international nigérian a fait preuve d'une plus grande productivité que ses dribbles innés cette saison, inscrivant 13 buts et délivrant 11 passes décisives en 50 matches. Il a notamment inscrit un doublé à Santiago Bernabéu lors de la victoire 3-2 de Villarreal sur les Blancos en avril.

Étant donné qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat, le quotidien madrilène évoque un montant d'environ 40 millions d'euros pour s'attacher ses services cet été, alors que sa clause libératoire s'élève à environ 80 millions d'euros. Le manager Quique Setien a également admis que Chukwueze pourrait quitter le club cet été.

Alors que Rodrygo Goes a souvent évolué sur le côté droit, et pourrait continuer à le faire, Chukwueze offrirait une option différente à Carlo Ancelotti sur ce flanc. Rodrygo est plus à l'aise en position centrale et, bien qu'il puisse battre son défenseur, ce n'est pas sa principale qualité, comme c'est le cas pour Chukwueze. Le joueur de 24 ans est plus à l'aise pour déborder de la droite vers la gauche, et il est plus heureux de se retrouver face à son vis-à-vis. Étant donné que l'attaque de Los Blancos a tendance à s'orienter vers la gauche, cela pourrait permettre d'équilibrer les choses.