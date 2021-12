Le Real veut piquer un dirigeant de Liverpool

Le Real Madrid veut engager Michael Edwards comme directeur sportif, selon un rapport de The Independent. Le contrat d'Edwards avec Liverpool prend fin cet été, et Los Blancos espèrent le persuader de venir en Espagne.

Le joueur de 42 ans a déjà confirmé qu'il allait quitter Anfield à la fin de la saison, et sa cote est élevée dans le football européen.

On lui attribue le mérite d'avoir révolutionné la stratégie de recrutement de Liverpool, en dénichant des perles rares comme Sadio Mané et Mohamed Salah. On pense qu'il a particulièrement impressionné Florentino Perez par son travail.

Les Madrilènes seraient confiants dans la possibilité d'obtenir leur homme. Si Edwards a immédiatement rejeté l'idée de rejoindre Newcastle, il est beaucoup plus ouvert à la perspective de s'installer à Santiago Bernabeu.

Le défi de revitaliser l'un des plus grands noms du sport l'attire.

Les Madrilènes sont en pleine transition, ils rénovent Santiago Bernabeu et se préparent à rafraîchir leur effectif vieillissant. Carlo Ancelotti leur a donné huit points d'avance en tête de la Liga, mais c'est en Ligue des champions qu'ils se mesurent vraiment.