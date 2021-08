Le Real prêt à sacrifier Hazard pour Mbappé

Les dirigeants du Real Madrid sont prêts à faire de la place à Kylian Mbappé dans leur effectif et c'est Eden Hazard qui risque d'en faire les frais.

Le Real Madrid a mis en vente Eden Hazard alors qu'il se prépare à accueillir Kylian Mbappé, une information que Goal est en mesure de confirmer.

Jeudi soir, nous révélions que les responsables madrilènes avaient soumis une offre améliorée de 170 millions d'euros pour Mbappé après avoir vu leur offre initiale rejetée. Le PSG ne cédait pas, mais a confirmé publiquement que l'attaquant souhaitait quitter le club après avoir refusé un nouveau contrat.

A présent, et en attendant que Paris se décide à céder son attaquant, Madrid travaille en coulisses pour faire de la place à Mbappé. Carlo Ancelotti, l'entraineur, est susceptible de se délester d'un ou plusieurs éléments offensifs pour qu'il n'y ait pas embouteillage en attaque à l'arrivée du Bondynois. Goal croit savoir que le ténor espagnol cherche à se débarrasser de Hazard, de Marco Asensio ou de Rodrygo s'ils concluent un accord final pour Mbappé.

Pour rappel, le Real a déjà mis Gareth Bale, Luka Jovic et Mariano Diaz sur la liste des joueurs à transférer plus tôt cet été. Ce trio garde aussi son ticket de sortie et les efforts sont intensifiés pour qu'il y ait au moins un parmi tout ce beau monde qui puisse faire ses valises.

Hazard n'est pas intéressé par un départ

Hazard a été pressenti pour effectuer un retour à Chelsea ces derniers mois, mais Goal a appris qu'il avait l'intention de rester à Bernabeu et de se battre pour sa place dans le onze de départ d'Ancelotti. Madrid est également conscient que le salaire du Belge constituera un obstacle pour tout prétendant potentiel, ce qui signifie qu'il faudrait probablement une offre astronomique pour qu'un transfert ait vraiment lieu pour l'ancien Lillois.

Asensio, Bale et Mariano semblent les plus susceptibles de partir à ce stade, tandis qu'un prêt a été envisagé pour Rodrygo. Les Blancos sont donc prêts à écouter toutes les offres pur les joueurs cités, tandis que Karim Benzema et Vinicius Junior sont considérés comme intouchables. Quant à Casemiro, Thibaut Courtois et Dani Carvajal ils ont récemment signé des prolongations de contrat.