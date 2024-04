Le Real prêt à mettre 45M€ sur un joueur de 16 ans

L'équipe merengue souhaite continuer à chercher les jeunes prodiges.

Depuis une dizaine d'années, le Brésil est un terrain de chasse privilégié pour le Real Madrid, qui concentre désormais ses efforts de prospection sur l'Argentine. L'équipe de Florentino Perez souhaite continuer à chercher les prochains grands talents du football, et elle pense en avoir identifié un : Franco Mastantuono.





Le jeune homme de 16 ans est considéré comme une sensation en Amérique du Sud, et Los Blancos le considèrent également comme un talent générationnel. Selon Relevo, un transfert est fortement envisagé dans les bureaux du club.



L'article continue ci-dessous

Malgré son jeune âge, Mastantuono occupe déjà une place de choix dans l'équipe première de River Plate et il pourrait bénéficier du même traitement au Real Madrid, même s'il ne pourra pas rejoindre le club avant l'année prochaine au plus tôt, bien qu'il possède un passeport italien, ce qui pourrait permettre une arrivée plus rapide. Sa clause libératoire s'élève actuellement à 45 millions d'euros.



Mastantuono n'est pas le seul jeune Argentin que le Real Madrid suit. Le rapport indique que Tomas Parmo est également dans le collimateur des Madrilènes. Âgé lui aussi de 16 ans, Parmo est un milieu offensif de l'Independiente, même si les informations le concernant ne sont pas aussi nombreuses que celles concernant Mastantuono