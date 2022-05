Le Real pourrait payer une rallonge à Chelsea pour Hazard

N'ayant été que très peu utilisé par Carlo Ancelotti, Eden Hazard revient cher au Real Madrid actuellement en raison de son salaire important. Il est même le joueur le mieux payé de l'effectif, avec des émoluments annuels à hauteur de 17M€. Et il pourrait être encore plus dispendieux si jamais les Merengue venaient à conquérir la coupe aux grandes oreilles le 28 mai prochain à Saint-Denis.

Chelsea devrait recevoir une manne du Real Madrid si jamais l’équipe espagnol s’adjuge sa 14e C1.

Les Blues ont accepté une offre de 115M€ de la part des Blancos en 2019 pour Eden Hazard. Et il se peut qu’il y ait des frais supplémentaires importants et qui porteraient le prix total de l’opération à 150M€ d’après ce que rapporte le quotidien britannique The Sun.

Hazard continue de « déplumer » le Real

Et parmi ces frais il y a donc ceux qui sont liés au triomphe en Ligue des Champions, et ce indépendamment de la présence de Hazard sur la feuille du match pour cette rencontre-là.

En Coupe d'Europe, il est apparu à trois reprises durant la campagne en cours et ce nombre suffit pour le considérer comme vainqueur dans l’épreuve et détenteur de l’une des 40 médailles réservées aux lauréats. A la fin du mois, les Blues seront donc à fond derrière les Merengue.

Chelsea a déjà pu bénéficier de bonus par rapport à ce deal. Les Londoniens ont empoché près de 25 millions d’euros en 2020 lorsque Madrid a remporté le titre de champion et s'est qualifié pour la Ligue des champions.

Pour rappel, Hazard n'a plus joué pour les Merengue depuis le 19 février dernier. Actuellement, il est immobilisé en raison d’une opération subie à la cheville.