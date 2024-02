Le Real ne lâche rien dans le dossier Yoro

Le Real semble avoir identifié Leny Yoro, comme sa recrue de l'été en défense centrale, et a déjà pris des mesures pour conclure un accord.

Après une saison marquée par les blessures, et alors qu'Antonio Rudiger et David Alaba ont déjà atteint la trentaine, les Blancos ont décidé d'investir dans un défenseur central avec un an d'avance. Ils avaient initialement décidé de le faire en 2025, lorsque Rudiger et Alaba n'avaient plus qu'un an de contrat, mais les blessures d'Eder Militao et d'Alaba ont incité les Blancos à avancer leurs plans.

Parmi les autres options envisagées par les Blancos figurent Goncalo Inacio (Sporting CP) et Antonio Silva (Benfica), mais il semble que Yoro soit celui qui corresponde le mieux à leurs attentes. Plus tôt dans la semaine, des médias espagnols ont rapporté que le Real Madrid suivait Yoro depuis un certain temps et que Lille demandait plus de 60 millions d'euros pour lui.

Le Real a un as dans sa manche

Aujourd'hui, Marca affirme que Lille a été mis au courant de l'intérêt du Real Madrid, tout comme Yoro. Le Real Madrid essaiera alors de négocier son prix à la baisse, en gardant à l'esprit que son contrat expire en 2025.

L'article continue ci-dessous

Les Blancos n'auront pas la tâche facile, car il y a beaucoup de concurrence pour la signature de Yoro, mais comme ils ont déjà commencé à essayer de le convaincre de jouer pour le Real Madrid, il faut dire que les Merengue ont d'excellents antécédents pour ce qui est d'atteindre leurs objectifs sur le marché des transferts. L'un des obstacles pourrait être Alaba ou Rudiger, qui lui barreraient la route pour jouer aux côtés de Militao s'ils vont jusqu'au bout de leur contrat.