Le Real n'oublie pas Trent Alexander-Arnold

Le Real pense pouvoir recruter Trent Alexander-Arnold pour un prix dérisoire, alors que l'incertitude plane sur l'avenir de l'équipe de Jurgen Klopp.

Les Blancos auraient "surveillé" la situation contractuelle du défenseur de 25 ans à Liverpool, qui n'a toujours pas signé de nouveau bail. La priorité des Reds est de trouver un successeur à Jurgen Klopp, qui partira à la fin de la saison. Selon 90min, l'incertitude concernant le remplacement de l'Allemand a retardé les négociations contractuelles et les Madrilènes visent une réduction du prix de l'international anglais.

Avec le départ de Klopp qui se rapproche de plus en plus, Liverpool cherche à assurer une transition en douceur et à lier Alexander-Arnold, Virgil van Dijk et Mohamed Salah à de nouveaux contrats - qui expirent tous en 2025 - à condition qu'ils soient prêts à signer après le départ de Klopp.

Le Real a de la suite dans les idées

Le produit du centre de formation de Liverpool, actuellement blessé au genou, a joué 302 fois pour son club d'enfance depuis ses débuts lors de la saison 2016/17. Le latéral espère ajouter à son palmarès et aider son équipe à remporter la Premier League et l'Europa League jusqu'à la fin de la saison.

Liverpool, qui occupe la deuxième place derrière le leader de la Premier League, Arsenal, à la différence de buts, accueillera Brighton de Roberto De Zerbi le dimanche de Pâques à Anfield, avant de recevoir Sheffield United, un club menacé de relégation, le 4 avril.