Le Real Madrid vise un défenseur de Serie A

Le Real Madrid s'apprête à vivre un été important, avec la possibilité de voir débarquer Endrick Felipe, Kylian Mbappé et Alphonso Davies

Ils ne seront peut-être pas les seules recrues de l'équipe première, puisqu'un défenseur central pourrait également être recherché.



Cela dépendra de Nacho Fernandez, qui serait en train de réfléchir à son avenir à Los Blancos. Le défenseur vétéran a été un homme d'un seul club pendant toute sa carrière, mais il pourrait opter pour une nouvelle aventure avant qu'elle ne s'éloigne.



Mario Gila pourrait remplacer Nacho. Selon Estadio Deportivo (via The Laziali), le Real Madrid envisage de réengager le joueur de 23 ans de la Lazio, à laquelle il l'avait vendu en 2022 pour une somme estimée à 6 millions d'euros. Dans le cadre de cet accord, la Lazio a conservé une clause de vente de 50 % et une clause de rachat, qu'elle pourrait choisir de déclencher.



Si le Real Madrid le fait, ce sera à Gila de décider de son avenir. Il a été un titulaire régulier de la Lazio ces derniers mois, mais l'attrait des Blancos - où il ne serait qu'un joueur de l'équipe - pourrait être trop fort pour y résister.