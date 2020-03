Le Real Madrid veut garder Zidane quoi qu'il arrive

Le Real Madrid fait déjà des plans pour la saison prochaine et Zizou reste l'entraîneur merengue dans tous les scénarios.

Zinedine Zidane devrait occuper le banc du Real la saison prochaine, selon As. Et ce, quoi qu'il arrive en et en C1.

Afin d’achever son contrat qui court jusqu’en 2022 dans la sérénité, Zidane avait deux missions : remporter la Ligue des Champions et la .

Mais le coronavirus a redistribué les cartes. Si la LFP espagnole décidait de s'appuyer sur le classement actuel, c'est le Barça qui serait champion et le Rea finirait deuxième.

As affirme que si les compétitions venaient à reprendre cet été et que le Real ne remportait rien à l’issue de la saison, Zinedine Zidane resterait quand même l’entraîneur.