Le Real Madrid veut embêter le PSG dans le dossier Guler

Le Real Madrid n'a pas hésité à recruter des étoiles montantes du football ces dernières années.

Les noms d'Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Vinicius Junior, Rodrygo Goes, Endrick Felipe et plus récemment Jude Bellingham témoignent de la volonté du Real Madrid de recruter les meilleurs jeunes talents. Cela fait partie d'un changement de modèle qui devient de plus en plus prononcé.

Selon Diario AS, Arda Guler, jeune prodige turc de 18 ans, est le dernier à avoir attiré l'attention du club. Guler, qui évolue à Fenerbahçe, est considéré comme l'un des jeunes les plus prometteurs de la planète football, avec 13 buts en 35 matches cette saison. Il a contribué à 13 buts en 35 matches cette saison, dont 19 en tant que titulaire. Il a également déjà marqué pour la Turquie lors de ses quatre sélections.

Guler intéresse Milan, Benfica et plusieurs clubs de Premier League, notamment parce que sa clause libératoire n'est que de 18 millions d'euros.

Cette clause donne à Guler le pouvoir de décider de son avenir, les équipes intéressées étant en mesure de s'acquitter de cette somme. Le FC Barcelone a également été lié à lui par le passé, mais cette piste semble s'être éloignée.

Guler est un milieu de terrain offensif, évoluant le plus souvent dans l'axe ou à droite. Il n'y a peut-être pas de place naturelle pour lui dans l'équipe du Real Madrid pour le moment, mais les Blancos ont été impitoyables en recrutant les meilleurs jeunes joueurs, et en réglant la logistique plus tard.