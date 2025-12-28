Le Real Madrid surveille cette star à 45 millions d'euros

En octobre dernier, il a été rapporté que Barcelone suivait attentivement les progrès de Bartesaghi. L'intérêt d'Arsenal était déjà notoire. Bartesaghi est sous contrat jusqu'en 2030 à San Siro, et en tant que jeune espoir issu du centre de formation, les Rossoneri auront sans aucun doute à cœur de le voir partir si rapidement après son éclosion.

Le Real Madrid rejoint la liste des clubs qui suivent Bartesaghi

Selon Caught Offside, le Real Madrid s'ajoute désormais à la liste des clubs qui suivent de près le latéral gauche. Outre Barcelone et Arsenal, Manchester City et le Bayern Munich sont également bien informés de ses qualités. Le jeune défenseur est déjà un titulaire indiscutable en équipe d'Italie Espoirs et compte désormais 13 apparitions avec l'équipe première de Milan, pour deux buts et une passe décisive.

L'AC Milan s'oppose à toute vente en janvier et souhaite conserver le joueur pour le moment. Cela dit, un prix avoisinant les 45 millions d'euros a été évoqué pour un transfert cet été. Arsenal serait le club le plus intéressé par le jeune espoir italien.

Le Real Madrid pourrait bien être en mesure de recruter prochainement un autre latéral gauche, en fonction de l'évolution de la situation avec son effectif actuel. La recrue estivale Alvaro Carreras semble être une solution à long terme au Bernabeu, mais l'avenir de Ferland Mendy et Fran Garcia est plus incertain.

Le Français était une cible potentielle de vente cet été, mais il est de nouveau victime de blessures. Son principal défenseur était Carlo Ancelotti. Le contrat de Garcia expire en 2027 et le Real Madrid devra se prononcer sur l'avenir d'un joueur qui a peu joué cette saison.