Le Real Madrid sera extra-motivé face au PSG

Paris Saint-Germain vs Real Madrid

Le Real Madrid a connu une saison 2024-25 décevante, mais une victoire en Coupe du Monde des Clubs serait une source de joie.

L'équipe de Xabi Alonso affrontera le Paris Saint-Germain en demi-finale mercredi, et une victoire lui permettrait de se qualifier pour la finale de ce week-end, où elle affronterait Chelsea.

Une victoire contre le PSG serait un atout majeur pour le Real Madrid : elle lui permettrait de conserver l'espoir de remporter la première édition de la Coupe du Monde des Clubs, récemment remaniée, mais elle serait également significative pour une autre raison.

Une victoire égalerait le record du club du plus grand nombre de victoires en une seule saison, selon MD. Actuellement, le total de victoires en 2024-25 est de 46, soit le même nombre que celui remporté par le Real Madrid en 2011-2012 et 2013-2014, lorsque José Mourinho et Carlo Ancelotti étaient respectivement leurs entraîneurs.

Cette saison, le Real Madrid a remporté 45 de ses 67 matchs (67 % de victoires), ce qui n'a conduit à aucun trophée majeur remporté jusqu'à présent. Les Merengues ont certes remporté la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe Intercontinentale, mais ont manqué la Liga, la Coupe du Roi et la Ligue des champions.

À titre de comparaison, le Real Madrid de Mourinho a remporté 46 victoires en 58 matchs toutes compétitions confondues lors de la saison 2011-2012 (79 %), remportant la Liga avec un impressionnant total de 100 points. En 2013-2014, l'équipe d'Ancelotti a remporté 46 victoires en 60 matchs (77 %), remportant la Ligue des champions et la Coupe du Roi.

Le Real Madrid peut se sortir d'une saison désastreuse aux États-Unis

Il ne fait aucun doute que la saison 2024-2025 a été très décevante pour le Real Madrid, d'autant plus que Barcelone a réalisé un triplé national, le battant au passage dans chaque compétition. Mais il y a des signes d'espoir pour l'avenir avec Alonso à la barre, et ce sentiment sera renforcé si le PSG est balayé mercredi - même si ce sera difficile de le faire sans Dean Huijsen, suspendu.