Le Real Madrid sacré meilleur club formateur devant le Barça, l'OL et le PSG

Une étude du CIES vient de démontrer que les grands clubs européens sont également les meilleurs clubs formateurs.

Le Centre International d'Etude du Sport (CIES) a publié ce lundi une étude comparative des meilleurs clubs formateurs dans les cinq grands championnats européens. Pour cela, ils ont adopté la méthodologie de l'UEFA : les clubs formateurs sont ceux où les joueurs ont évolué pendant au moins trois saisons entre 15 et 21 ans. Pour chaque footballeur, le CIES a aussi considéré le nombre de matches de championnat disputés lors de la dernière année, le niveau sportif des clubs où ils les ont joués, ainsi que leur âge. Ceci a permis au CIES de calculer un score pondéré reflétant le travail formateur des clubs aussi d'un point de vue qualitatif et temporel.

Et en tête du classement, on retrouve le devant son éternel rival du . L'Olympique Lyonnais complète le podium devant un autre club de : le .

Cette présence des grands clubs n'est pas une surprise car ils sont réputés pour leur centre de formation (la cantera pour le Real ou la Masia pour le Barça). Quant au PSG, il est connu pour former de nombreux joueurs sans pour autant les garder : l'exemple récent le plus célèbre étant Kingsley Coman, auteur de l'unique but de la finale de la Ligue des champions avec le Bayern face au PSG.