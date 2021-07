Le Real Madrid prolonge l’un de ses cadres

Le Real Madrid vient de faire signer un nouveau contrat à son expérimenté défenseur, Dani Carvajal.

Dani Carvajal va continuer à défendre les couleurs du Real Madrid pendant au moins quatre années encore. Le bail de l’international espagnol a en effet été prolongé jusqu’en 2025.

Carvajal rempile alors que sa dernière saison avait été compliquée. Il était souvent à l’infirmerie en raison de divers pépins physiques, ne disputant en tout et pour tout que 15 rencontres.

Avec les départs cet été de Sergio Ramos et de Raphaël Varane, Carvajal devient avec Nacho Fernandez et Karim Benzema le joueur le plus ancien de l’effectif merengue. Il est d’ailleurs un rescapé du premier mandat de Carlo Ancelotti.

Le Real cadenasse ses tauliers

En cette année 2021, Carvajal est le quatrième joueur à rempiler avec le prestigieux club espagnol après Luka Modric, Lucas Vazquez et Nacho Fernandez.

La direction merengue s’active en ce moment pour prolonger ses cadres, car il risque d’y avoir très peu de mouvements dans le sens des arrivées. Il se murmure que Florentino Pérez, le président, ne déboursera pas le moindre sou sur un renfort pour la deuxième année d’affilée.

Jusque-là, le seul transfuge que le Real a fait signer c’est l’Autrichien David Alaba. Mais ce dernier est arrivé libre en provenance du Bayern Munich. Il est actuellement indisponible pour cause d’infection au Covid-19.